Totul despre masonerie și cum a apărut. Ce este un mason și care sunt gradele

Francmasoneria este una dintre cele mai vechi organizații fraternale din lume. Dar cum a apărut masoneria și ce este un mason, de fapt? Iată tot ce trebuie să știi despre această organizație

Ce este masoneria și care este definiția unui mason

Masoneria este o societate discretă asociată cu misticismul. Este un ordin inițiatic ale cărui membri sunt uniți prin idealuri morale, spirituale și sociale comune, prin inițierea conform unui ritual specific și prin jurământ depus pe una dintre cărțile sacre ale marilor religii (Biblia, Coranul, Dao de Jing, Vedele hinduse, Tripitaka budiste sau alte texte considerate sfinte). În majoritatea ramificațiilor, membrii cred într-o „Putere Supremă”, denumită „Marele Arhitect al Universului”.

Lăsând la o parte diversele derivări imaginare, putem urmări cuvântul „mason” până la francezul maçon (din latină matio sau machio), „constructor de ziduri” sau „tăietor de piatră” (cf. germanul Steinmetz, din metzen, „a tăia”; și olandezul vrijmetselaar).

Termenul compus francmasoni apare pentru prima dată în 1375, conform unui text descoperit recent, chiar înainte de 1155 — și, contrar opiniei lui Gould, desemnează în primul rând un mason de mare îndemânare, deși mai târziu a ajuns să desemneze și pe cel care beneficia de libertatea sau privilegiul unei breasle meșteșugărești. În primul sens, termenul derivă, de obicei, din freestone-mason, adică un mason care lucrează sau construiește cu piatră fină (ornamentală), spre deosebire de masonul care lucrează cu piatră brută.

Această derivare, deși coerentă cu sensul termenului, a părut nesatisfăcătoare unor cercetători. Astfel, Speth a propus să interpreteze cuvântul „freemason” ca referindu-se la acei zidari care pretindeau scutire de controlul breslelor locale din orașele unde se stabileau temporar.

În conformitate cu această interpretare, „New English Dictionary of the Philological Society” (Oxford, 1898) favorizează înțelegerea termenului „freemasons” ca artiști pricepuți, emancipați, conform practicii medievale, de restricțiile și controlul breslelor locale, pentru a putea călători și presta servicii oriunde se construia o clădire mare (catedrală etc.).

Acești francmasoni și-au format o breaslă universală, cu un sistem de semne și parole secrete, prin care un meșteșugar admis, demonstrând competența sa, putea fi recunoscut. Odată cu declinul arhitecturii gotice, această breaslă s-a contopit cu breslele de zidari, conform newadvent.

Definiția francmasoneriei

Semnificația modernă a francmasoneriei, înțeleasă universal și exclusiv de la aproximativ 1750, provine din constituirea Marii Loji a Angliei în 1717. În acest sens, conform ritualurilor oficiale engleze, scoțiene, americane etc., francmasoneria este definită, în general, ca: „Un sistem particular de moralitate, ascuns în alegorie și ilustrat prin simboluri.”

Enciclopedia germană a francmasoneriei, Handbuch, o definește drept „activitatea unor oameni strâns uniți care, folosind forme simbolice inspirate în principal din meseria de zidar și din arhitectură, lucrează pentru binele omenirii, căutând să se înalțe moral pe ei înșiși și pe alții și astfel să aducă la existență o ligă universală a oamenilor, pe care aspiră să o arate, chiar și la scară mică, în prezent.” Această lucrare, publicată în trei ediții din 1822, este considerată cea mai valoroasă enciclopedie masonică, apreciată de criticii vorbitori de limbă engleză ca fiind cea mai bună publicare de acest gen.

Există vreo diferență între mason și francmason?

Masoneria și francmasoneria sunt același lucru, diferența fiind doar de terminologie. Etimologic, „francmason” și „francmasonerie” sunt traducerea în română a termenilor englezești „free mason” și francezi „francmaçon”. Ambele înseamnă „zidar liber” și reflectă una dintre originile francmasoneriei: breasla zidarscă medievală care construia biserici, bazilici și catedrale.

Când a început francmasoneria?

Francmasoneria modernă a fost stabilită în Anglia în 1717, deși originile sale exacte s-au pierdut în istoria neînregistrată a Evului Mediu. Rădăcinile sale se regăsesc în breaslele pietrarilor, care, de la sfârșitul secolului al XIII-lea, reglementau calificările meșterilor pietrari. Pe măsură ce un pietrar avansa în meșteșug, era introdus în rangul corespunzător: ucenic, lucrător calificat și maestru pietrar.

La fiecare etapă, meșteșugarului i se încredințau secretele fiecărui nivel, inclusiv parole și strângeri de mână, care îi erau dezvăluite doar după verificarea competenței de către un maestru al breslei.

Astfel, pe măsură ce pietrarii se deplasau prin Europa pentru următorul loc de muncă, fiecare era asigurat de plata și privilegiile corespunzătoare nivelului său de îndemânare, iar clienții de calitatea lucrării. Astăzi, francmasoneria păstrează același sistem de secrete, ritualuri și dezvoltare personală, deși munca s-a mutat de la construirea edificiilor la construirea caracterului propriu.

Câți francmasoni există?

Conform United Grand Lodge of England, există 6 milioane de francmasoni în întreaga lume.

Valorile francmasoneriei

Acestea sunt valorile masoneriei:

Frăția: Grija față de ceilalți și comunități

Masonii văd toți oamenii ca o singură familie. Ei depun jurământ să acționeze cu respect și înțelegere față de ceilalți și să sprijine pe cei aflați în nevoie. Fiecare persoană are propriul drum și obstacole, iar Masonii oferă sfaturi înțelepte și sprijin atunci când este necesar. Masonii se implică activ în comunitățile lor, care nu sunt limitate geografic, ci se extind prin carieră, credință și interese.

Ajutor: Asistarea celor aflați în dificultate

Masonii ajută pe alții să depășească obstacolele din viață, fie prin gesturi mici și personale, fie prin eforturi colective ale lojii. Multe acte de ajutor sunt anonime și rareori discutate public, de exemplu: oferirea de carduri pentru combustibil unei mame care trebuie să ducă copilul la tratament, plata discretă a mesei unui veteran, sau ajutor oferit unei familii în nevoie, conform freemason.

Adevărul: Folosirea cunoașterii pentru a ne îmbunătăți pe noi și pe ceilalți

Masonii învață să fie oameni de onoare și integritate. Credința în justiție și corectitudine se aplică tuturor oamenilor ca parte a familiei umane sub tutela lui Dumnezeu. Adevărul este considerat o calitate divină și fundamentul virtuții, civilizației și credinței.

Ce înseamnă să devii Mason?

De-a lungul istoriei, francmasoneria a oferit bărbaților din întreaga lume o cale de a-și trăi viața la potențialul lor maxim alături de alți bărbați cu aceleași valori.

Acest accent pe dezvoltarea socială, morală și intelectuală a individului este unic printre organizațiile moderne. De secole, Loja Masonică a fost rampa de lansare pentru educația masonică, învățarea valorilor și instrumentelor necesare pentru autoperfecționare, iluminare și trăirea unui scop mai mare.

Prin ritualuri, discuții și activități în comunitate, masonii lucrează la a deveni versiuni mai bune ale lor înșiși și, la fel de important, ajutând și frații lor să facă la fel.

Care sunt gradele francmasoneriei?

Experiența de a deveni membru al unei Loji Masonică este împărțită în trei etape ceremoniale numite „grade”. Cele trei grade ale francmasoneriei sunt: Ucenic Inițiat (Entered Apprentice), Lucrător Calificat (Fellow Craft) și Mason Maestru (Master Mason). Acestea se bazează aproximativ pe sistemul lucrătorilor medievali și simbolizează cele trei etape ale dezvoltării umane: tinerețea, maturitatea și bătrânețea.

Primul Grad: Ucenic Inițiat (Entered Apprentice)

Aceasta este prima experiență a candidatului cu ceremoniile Frăției și, ca toate ceremoniile masonice, este un eveniment solemn și semnificativ. După ce un candidat finalizează ceremonia Ucenicului Inițiat, face primul pas ca francmason și primește titlul de „Frate”.

Al doilea Grad: Lucrător Calificat (Fellow Craft)

Al doilea grad masonic expune Fratele la mai mult din simbolismul și filosofia Frăției. Pentru meșterii calificați, acest grad marca progresul de la ucenic la lucrător calificat.

Al treilea Grad: Mason Maestru (Master Mason)

Ultima ceremonie a Lojei, gradul de Mason Maestru, face din candidat un membru deplin al Frăției, cu drepturile și responsabilitățile corespunzătoare.

Citește și: George Ivașcu și Stelian Nistor, excluși definitiv din Marea Lojă Națională din România. Comunicatul dur oferit de reprezentanții MLNR

Citește și: Ce grad a avut Silviu Prigoană în masonerie. De ce s-a retras după numai 2 mandate: „Am spus până aici, stop si gata”