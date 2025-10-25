Acasă » Știri » Tradiții și superstiții de Sfântul Dumitru. Ce NU ai voie să faci azi, 26 octombrie 2025

Tradiții și superstiții de Sfântul Dumitru. Ce NU ai voie să faci azi, 26 octombrie 2025

De: Anca Chihaie 26/10/2025 | 00:01
Tradiții și superstiții de Sfântul Dumitru. Ce NU ai voie să faci azi, 26 octombrie 2025
Sursă foto: Dooxologia

În fiecare an, pe 26 octombrie, credincioșii ortodocși din România celebrează sărbătoarea cu cruce roșie a Sfântului Dumitru, un moment important în calendarul religios și în ritmul tradițiilor populare. Această zi marchează, în mod simbolic, încheierea ciclului agricol și pregătirea oamenilor pentru sezonul rece, fiind însoțită de numeroase obiceiuri și superstiții moștenite din generație în generație.

Sfântul Dumitru, cunoscut și sub titulatura de Izvorâtorul de Mir, a trăit în secolul al III-lea, în orașul Tesalonic. Provenind dintr-o familie nobilă, a ales să-și dedice viața credinței creștine și a îndeplinit funcția de conducător militar al orașului, apărând comunitatea și religia chiar și în perioadele de persecuții. După ce a fost întemnițat pentru credința sa, Sfântul Dumitru a continuat să predice și, conform tradiției, din mormântul său a izvorât mir. Astăzi, moaștele sale se păstrează în Catedrala din Tesalonic și atrag anual numeroși pelerini.

Tradiții și superstiții de Sfântul Dumitru

Ziua de Sfântul Dumitru este considerată, în folclor, un barometru al iernii. Tradiția populară spune că starea vremii în această zi prefigurează cât de aspră sau blândă va fi iarna. O zi senină și caldă sugerează o iarnă blândă, în timp ce o zi rece sau furtunoasă prevesteste geruri și zăpezi grele. Observațiile nocturne completează previziunile: luna plină într-un cer senin anunță o iarnă liniștită, în timp ce cerul noros sau luna nouă indică o iarnă apropiată și scurtă.

Câte căsnicii vei avea în funcție de ZODIA ta
Câte căsnicii vei avea în funcție de ZODIA ta
Luxul în care trăia CEAUȘESCU, neștirbit după 35 de ani! „Robinetele de aur”, vedetele Revoluției
Luxul în care trăia CEAUȘESCU, neștirbit după 35 de ani! „Robinetele de aur”,...

Un alt element central al sărbătorii îl reprezintă focurile tradiționale, numite în popor „Focurile lui Sâmedru”. Aceste ruguri erau aprinse în noaptea de 26 octombrie pentru a proteja gospodăriile și culturile de spiritele rele și pentru a aduce noroc și belșug în familie. Aprinderea focurilor, ritualul pomenilor și oferirea de daruri pentru sufletele celor trecuți în neființă sunt obiceiuri ce păstrează vie legătura între comunitate și spiritualitate.

Sfântul Dumitru este, de asemenea, considerat protector al animalelor sălbatice, în special al lupilor. În tradiția populară, se spune că în această perioadă animalele capătă puteri speciale, iar respectarea sărbătorii era văzută ca o formă de protecție împotriva pericolelor naturii. În gospodării, oamenii evitau atingerea obiectelor ascuțite în această zi, pentru a nu aduce ghinion sau nenorociri.

Pe lângă ritualurile religioase și obiceiurile populare, ziua de Sfântul Dumitru servește ca un moment de reflecție și pregătire pentru perioada rece a anului. În multe comunități rurale, oamenii se asigură că proviziile sunt suficiente, animalele sunt îngrijite și locuințele pregătite pentru iarnă. Astfel, sărbătoarea îmbină dimensiunea spirituală cu cea practică, arătând modul în care tradițiile religioase și obiceiurile populare s-au influențat reciproc de-a lungul secolelor.

(VEZI ȘI: AU RENUNȚAT LA DUMNEZEU ÎN NUMELE DRAGOSTEI! CE VEDETE S-AU LEPĂDAT DE RELIGIA LOR DOAR CA SĂ RĂMÂNĂ ÎMPREUNĂ CU PERSOANA IUBITĂ!)

Tags:
Iți recomandăm
Prima vacanță a anului școlar 2025-2026. Când va avea loc, de fapt
Știri
Prima vacanță a anului școlar 2025-2026. Când va avea loc, de fapt
Motivul REAL pentru care Dragoș Bucur și Dana Nălbaru au decis să se mute la țară: ”Ăsta a fost primul red flag”
Știri
Motivul REAL pentru care Dragoș Bucur și Dana Nălbaru au decis să se mute la țară: ”Ăsta a…
Gabriela Firea nu va candida la Primăria Capitalei! Ea atacă deciziile lui Ciolacu: „Cine mi-a săpat groapa a căzut în ea”
Mediafax
Gabriela Firea nu va candida la Primăria Capitalei! Ea atacă deciziile lui Ciolacu:...
Câte căsnicii vei avea în funcție de ZODIA ta
Gandul.ro
Câte căsnicii vei avea în funcție de ZODIA ta
Simona Halep a pierdut 18 milioane de dolari! Americanii anunță declinul financiar uriaș
Prosport.ro
Simona Halep a pierdut 18 milioane de dolari! Americanii anunță declinul financiar uriaș
Simona Halep și-a pierdut o treime din avere. Anunțul cutremurător al americanilor. 18 milioane de dolari, duși pe apa sâmbetei
Adevarul
Simona Halep și-a pierdut o treime din avere. Anunțul cutremurător al americanilor. 18...
„Nu m-am gândit la consecințe”. Ce a pățit un susținător al lui Călin Georgescu, după ce a lansat un val de amenințări pe TikTok
Digi24
„Nu m-am gândit la consecințe”. Ce a pățit un susținător al lui Călin...
Un studiu ADN dezvăluie bolile ascunse care au contribuit la distrugerea armatei lui Napoleon în 1812
Mediafax
Un studiu ADN dezvăluie bolile ascunse care au contribuit la distrugerea armatei lui...
Parteneri
Îl mai recunoști? La începutul carierei, artistul avea un stil neconformist. A fost descalificat la Festivalul Mamaia
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Îl mai recunoști? La începutul carierei, artistul avea un stil neconformist. A fost descalificat la...
Ce a văzut toată lumea după ce prezentatoarea TV s-a întins prea tare. „Mi s-a rupt bluza”
Prosport.ro
Ce a văzut toată lumea după ce prezentatoarea TV s-a întins prea tare. „Mi s-a...
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
Tradiții și superstiții de Sfântul Dumitru. De ce nu e bine să atingi cuțitele în această zi
Click.ro
Tradiții și superstiții de Sfântul Dumitru. De ce nu e bine să atingi cuțitele în...
Membru AUR, mort în accidentul din Drăgușeni! Vasile și-a dus prietenul bolnav de cancer la tratament ul cu citostatice
WOWBiz.ro
Membru AUR, mort în accidentul din Drăgușeni! Vasile și-a dus prietenul bolnav de cancer la...
Accident șocant pe E 85. Un TIR scăpat de sub control strivește o mașină în care erau doi oameni. Impactul a fost filmat
Antena 3
Accident șocant pe E 85. Un TIR scăpat de sub control strivește o mașină în...
VIDEO. Cum a reacționat Nicușor Dan când a fost huiduit la Iași, în fața Teatrului Național
Digi 24
VIDEO. Cum a reacționat Nicușor Dan când a fost huiduit la Iași, în fața Teatrului...
Ce spune Grindeanu, după ce Bolojan i-a spus că ”poate să facă alianță cu AUR
Digi24
Ce spune Grindeanu, după ce Bolojan i-a spus că ”poate să facă alianță cu AUR"
EXCLUSIV | Peste 90 de radare fixe stau nefolosite pe autostrăzile și drumurile naționale din România. Cine e responsabil?
Promotor.ro
EXCLUSIV | Peste 90 de radare fixe stau nefolosite pe autostrăzile și drumurile naționale din...
Tragedie rutieră pe Valea Oltului! O persoană a murit și alte patru au fost rănite în urma impactului dintre două autoturisme
kanald.ro
Tragedie rutieră pe Valea Oltului! O persoană a murit și alte patru au fost rănite...
VIDEO „Mașina era încuiată pe interior” Noi detalii șocante ies la iveală în cazul morții Biankăi și lui Toni. Ce l-ar fi determinat să își ucidă iubita: „Probabil s-a răzgândit”
StirileKanalD
VIDEO „Mașina era încuiată pe interior” Noi detalii șocante ies la iveală în cazul morții...
Când va anunța Iancu Sterp sexul copilului? Tânărul a făcut anunțul: “Cred că v-am ținut un pic cam mult pe jar.”
kfetele.ro
Când va anunța Iancu Sterp sexul copilului? Tânărul a făcut anunțul: “Cred că v-am ținut...
Crimă înfiorătoare: un bărbat de 41 de ani și-a împușcat iubita și pe cei doi băieți ai acesteia. FILMUL complet al tragediei
WOWBiz.ro
Crimă înfiorătoare: un bărbat de 41 de ani și-a împușcat iubita și pe cei doi...
Afacerea deschisă de Alexandra în Iaşi. Creează produse unice, iar preţurile pot ajunge şi la 10.000 de lei
observatornews.ro
Afacerea deschisă de Alexandra în Iaşi. Creează produse unice, iar preţurile pot ajunge şi la...
BANCUL ZILEI. Bubulina îl prinde pe Bulă cu minciuna: - Cine e aia?!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bubulina îl prinde pe Bulă cu minciuna: - Cine e aia?!
SMARTPHONE-UL ce te face să uiți de DSLR! Ce poate face camera este WOW
go4it.ro
SMARTPHONE-UL ce te face să uiți de DSLR! Ce poate face camera este WOW
De ce vânăm FANTOME și ce spune asta despre noi?
Descopera.ro
De ce vânăm FANTOME și ce spune asta despre noi?
Cum arăta Corina Caciuc în urmă cu câțiva ani, înainte de OPERAȚIILE ESTETICE...Pare altă femeie, dar și atunci era atrăgătoare
Viva.ro
Cum arăta Corina Caciuc în urmă cu câțiva ani, înainte de OPERAȚIILE ESTETICE...Pare altă femeie,...
Războiul civil îl alungă pe Laurențiu Reghecampf din Sudan. Decizia de ultimă oră care îl afectează pe antrenorul român
Fanatik.ro
Războiul civil îl alungă pe Laurențiu Reghecampf din Sudan. Decizia de ultimă oră care îl...
Ce s-a ales de vestitul Elton, piticul atomic de la Steaua! Dezvăluirea lui Mihai Stoica: „Joacă împreună cu Ronaldinho”
Fanatik.ro
Ce s-a ales de vestitul Elton, piticul atomic de la Steaua! Dezvăluirea lui Mihai Stoica:...
Se schimbă ora! România trece la ora de iarnă. Se dau ceasurile înapoi cu o oră în această noapte
Capital.ro
Se schimbă ora! România trece la ora de iarnă. Se dau ceasurile înapoi cu o...
Anunţul momentului despre Piedone și soția lui. Ce au decis cei doi după ce femeia l-a acuzat că are o amantă!
Romania TV
Anunţul momentului despre Piedone și soția lui. Ce au decis cei doi după ce femeia...
Filmul Mortal Kombat II va fi lansat mai devreme
Go4Games
Filmul Mortal Kombat II va fi lansat mai devreme
România a pierdut o legendă a teatrului românesc. Marele actor și regizor nu va fi uitat niciodată
Capital.ro
România a pierdut o legendă a teatrului românesc. Marele actor și regizor nu va fi...
Blestemul mănăstirii din codrii Bucovinei. Legenda locului unde clopotele nu au mai bătut niciodată
evz.ro
Blestemul mănăstirii din codrii Bucovinei. Legenda locului unde clopotele nu au mai bătut niciodată
Lavinia MILOȘOVICI a ajuns de nerecunoscut. Cum arată fosta noastră campioană și ce viciu are, la 28 de ani de la retragerea din gimnastică
Gandul.ro
Lavinia MILOȘOVICI a ajuns de nerecunoscut. Cum arată fosta noastră campioană și ce viciu are,...
Ce a spus Sabrina Voinea când şi-a văzut nota de locul 4 după exerciţiul de la sol. S-a uitat dezamăgită spre mama ei
as.ro
Ce a spus Sabrina Voinea când şi-a văzut nota de locul 4 după exerciţiul de...
Imagini virale cu un Ciobănesc german la metroul din Capitală. Reacțiile internauților sunt copleșitoare: „Îmi vine să plâng”
A1
Imagini virale cu un Ciobănesc german la metroul din Capitală. Reacțiile internauților sunt copleșitoare: „Îmi...
CE A FĂCUT Igor Cuciuc pentru soția sa e pur și simplu de neuitat:
radioimpuls.ro
CE A FĂCUT Igor Cuciuc pentru soția sa e pur și simplu de neuitat: "Nimic...
Cât de mult a scăzut averea Simonei Halep de la retragerea din tenis. Suma e una halucinantă
Fanatik.ro
Cât de mult a scăzut averea Simonei Halep de la retragerea din tenis. Suma e...
Imagini pentru istorie! Gabi Tamaș a revenit pe terenul de fotbal la aproape 42 de ani. Video
Fanatik.ro
Imagini pentru istorie! Gabi Tamaș a revenit pe terenul de fotbal la aproape 42 de...
Știrile zilei, 21 octombrie 2025
Yellow News
Știrile zilei, 21 octombrie 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Prima vacanță a anului școlar 2025-2026. Când va avea loc, de fapt
Prima vacanță a anului școlar 2025-2026. Când va avea loc, de fapt
Delia Matache a profitat de ocazie și și-a înlăturat “rivala”. O ceartă dintre doi artiști ...
Delia Matache a profitat de ocazie și și-a înlăturat “rivala”. O ceartă dintre doi artiști consacrați i-a schimbat destinul vedetei
TOP 30 de vedete care s-au camuflat, dar noi tot le-am observat. Alina Ceușan, Ruby sau Antonia fac ...
TOP 30 de vedete care s-au camuflat, dar noi tot le-am observat. Alina Ceușan, Ruby sau Antonia fac furori cu șapca pe cap!
După ani de împăcări și despărțiri, Bianca Drăgușanu schimbă foaia! Relația cu Gabi Bădălău ...
După ani de împăcări și despărțiri, Bianca Drăgușanu schimbă foaia! Relația cu Gabi Bădălău trece la alt nivel: “Mă face să mă simt…”
Jaguaru, declaraţii explozive despre prima experienţă cu o femeie, într-un loc la care nu te-ai fi ...
Jaguaru, declaraţii explozive despre prima experienţă cu o femeie, într-un loc la care nu te-ai fi gândit niciodată! „Eram vreo zece oameni şi…”
Motivul REAL pentru care Dragoș Bucur și Dana Nălbaru au decis să se mute la țară: ”Ăsta a fost ...
Motivul REAL pentru care Dragoș Bucur și Dana Nălbaru au decis să se mute la țară: ”Ăsta a fost primul red flag”
Vezi toate știrile
×