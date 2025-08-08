Tragedie în Brașov. O tânără a murit la o săptămână după ce a născut a doua oară

O tânără în vârstă de doar 19 ani, mamă a doi copii, a murit la Spitalul Județean de Urgență din Brașov, la scurt timp după ce adusese pe lume al doilea copil. Evenimentul a avut loc la doar o săptămână de la naștere, iar autoritățile au deschis o anchetă penală pentru a stabili cauzele exacte care au dus la deces.

Între timp, nou-născutul a rămas în grija medicilor de la Maternitatea din Brașov. Copilul, aflat în stare bună de sănătate, se va afla sub supraveghere medicală până la clarificarea situației familiale. Rudele tinerei, profund afectate de pierdere, au solicitat ca micuțul să rămână temporar în spital.

O tânără a murit la o săptămână după ce a născut a doua oară

Potrivit informațiilor disponibile, femeia era internată la Maternitatea din Brașov, unde născuse natural, fără complicații majore în timpul travaliului sau imediat după. Primele zile de spitalizare au decurs normal, tânăra prezentând parametri medicali stabili și fiind programată pentru externare.

Situația s-a schimbat brusc chiar în ziua în care urma să plece acasă. Înainte de a părăsi spitalul, tânăra a început să se simtă rău, manifestând o stare de slăbiciune accentuată și dificultăți în deplasare. Personalul medical a decis să îi facă investigații suplimentare, în urma cărora au apărut indicii că ar putea suferi de o problemă gravă de coagulare a sângelui.

Examinările au relevat modificări alarmante, inclusiv schimbarea culorii membrelor superioare și inferioare, semn că circulația sângelui era afectată sever. Cadrele medicale au suspectat o tromboză extinsă, posibil asociată cu complicații postpartum. Deoarece maternitatea nu dispunea de resursele necesare pentru a trata un caz atât de sever, pacienta a fost transferată de urgență la Spitalul Județean Brașov.

Acolo, starea tinerei s-a agravat rapid. În urma evaluărilor, medicii au decis să efectueze o histerectomie (îndepărtarea uterului), intervenție menită să oprească extinderea complicațiilor și să îi salveze viața. Din păcate, organismul nu a răspuns favorabil tratamentelor, iar la câteva zile după operație, femeia a decedat. Surse medicale sugerează că necroza uterină ar putea fi principala cauză a decesului, însă confirmarea oficială urmează să vină după finalizarea necropsiei.

