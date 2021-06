Tragedie în Italia. Daniel și David, doi frățiori de 5 și 10 ani, au fost împușcați mortal în timp ce se jucau în parc. Criminalul a fugit, s-a baricadat în casă și și-a pus capăt zilelor.

Tragedia a avut loc, duminică, în Ardea, o comună din Roma, Italia. Daniel și David Fusinato, doi frățiori în vârstă de 5 și 10 ani, se jucau în parc, în apropierea casei lor. La un moment dat, s-a apropiat de ei un individ înarmat. Micuții s-au speriat și au început să țipe.

Fără milă, bărbatul i-a împușcat pe copii în inimă și gât. Salvatore Ranieri, un bărbat în vârstă de 75 de ani, se afla în parc și a sărit în ajutrul copiilor. Criminalul n-a stat pe gânduri și l-a împușcat și pe acesta. După fapta odioasă, atacatorul, în vârstă de 35 de ani, a fugit de la fața locului și s-a dus acasă, unde locuia cu mama lui.

Criminalul s-a sinucis

Carabinierii, forţele speciale de intervenție şi negociatorii militari s-au deplasat la domiciliul criminalului. Timp de trei ore au încerat să-l convingă să se predea. Ulterior, autoritățile au intrat cu forța în casă și l-au găsit mort în dormitor.

”Am auzit patru împușcături și m-am uitat pe fereastră. Am văzut copiii la pământ, apoi un bărbat în vârstă venid cu bicicleta. Atacatorul a mai tras două focuri, apoi a plecat spre casa lui”, a declarat Marco, un bărbat care locuieşte într-o casă ce are vedere spre parc.

„Când am auzit împuşcăturile, am crezut că este o petardă explodată de un copil. Apoi ne-am apropiat și am realizat că erau focuri de armă. Am chemat imediat poliția. Apoi am trimis un SMS tututor celor care locuiesc în ansamblul de locuinţe şi le-am spus să rămână în case. Din fericire, mulți dintre ei erau la malul mării”, a declarat Romano Catino, președintele ansamblului rezidenţial Colle Romito.

Potrivit publicaţiei La Repubblica, atacatorul era cunoscut în zonă pentru mai multe episoade de hărţuire, multe dintre ele fiind raportate la poliţie. În ciuda eforturilor depuse de medici, copilașii au murit ţinându-şi tatăl de mână. Bunica micuților acuză faptul că salvatorii au ajuns mult prea târziu.

„Ambulanța a sosit prea târziu, a durat o jumătate de oră. Erau doi copii politicoși și respectuoși. Ieri, Daniel, cel mai mare, a venit la mine acasă și a plecat fără să-și ia rămas bun. Dar s-a întors și mi-a dat un pupic”, a mărturisit cu ochii în lacrimi Sonia di Gennaro.