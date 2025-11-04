Tragedie la Castelul Bran! Un turist italian a murit

Tragedie fără margini în județul Brașov! Un turist italian, în vârstă de 55 de ani, s-a stins din viață chiar în timp ce se afla în incinta Castelului Bran. Acesta venise, alături de un grup organizat, pentru a vizita România, însă nu a mai apucat să termine excursia. Omenii legii au deschis acum o anchetă și fac cercetări pentru a afla ce s-a întâmplat. Află, în articol, ce arată primele informații!

Duminică, 2 noiembrie 2025, un turist italian de 55 de ani a murit în timpul unei vizite la Castelul Bran. Acesta s-a prăbușit la pământ, iar medicii din grup au sărit imediat să îi acorde primul ajutor până la sosirea ambulanței. Între timp, au ajuns și echipajele de salvare, dar nu au mai putut face nimic pentru bărbat. Paramedicii l-au resuscitat minute bune, dar eforturile au fost in zadar.

Ce s-a întâmplat cu turistul italian de la Castelul Bran

Turistul de 55 de ani s-a prăbușit dintr-odată la pământ chiar în incinta Castelului Bran. Potrivit primelor informații, bărbatul ar fi acuzat dureri în piept, de mai multe ori pe parcursul zilei. Italianul era cunoscut cu probleme cardiace.

Între timp, oamenii legii au deschis o anchetă în acest caz și fac cercetări pentru a stabili cu exactitate ce s-a întâmplat. Totodată, trupul neînsuflețit a fost ridicat de către lucrători din cadrul Serviciului de Medicină Legală Brașov în vederea efectuării necropsiei.

„Persoana decedată a fost identificată ca fiind un bărbat, de 55 de ani, cetățean italian, care se afla într-un grup de vizitatori din același stat și care, din primele date, și-ar fi pierdut viața ca urmare a unei posibile afecțiuni medicale. Corpul persoanei decedate a fost ridicat, preluat și transportat de către lucrători din cadrul Serviciului de Medicină Legală Brașov în vederea efectuării necropsiei și stabilirii cauzei care a dus la producerea decesului. Cercetările sunt continuate sub coordonarea unui procuror desemnat din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Zărnești, urmând ca la finalizarea acestora să fie dispuse măsurile legale”, au transmis polițiștii din Brașov.

