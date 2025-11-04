Acasă » Știri » Tragedie la Castelul Bran! Un turist italian a murit

Tragedie la Castelul Bran! Un turist italian a murit

De: Irina Rasoveanu 04/11/2025 | 07:39
Tragedie la Castelul Bran! Un turist italian a murit
Tragedie la Castelul Bran/ Sursa foto: Facebook/ Castelul Bran

Tragedie fără margini în județul Brașov! Un turist italian, în vârstă de 55 de ani, s-a stins din viață chiar în timp ce se afla în incinta Castelului Bran. Acesta venise, alături de un grup organizat, pentru a vizita România, însă nu a mai apucat să termine excursia. Omenii legii au deschis acum o anchetă și fac cercetări pentru a afla ce s-a întâmplat. Află, în articol, ce arată primele informații!

Duminică, 2 noiembrie 2025, un turist italian de 55 de ani a murit în timpul unei vizite la Castelul Bran. Acesta s-a prăbușit la pământ, iar medicii din grup au sărit imediat să îi acorde primul ajutor până la sosirea ambulanței. Între timp, au ajuns și echipajele de salvare, dar nu au mai putut face nimic pentru bărbat. Paramedicii l-au resuscitat minute bune, dar eforturile au fost in zadar.

Ce s-a întâmplat cu turistul italian de la Castelul Bran

Turistul de 55 de ani s-a prăbușit dintr-odată la pământ chiar în incinta Castelului Bran. Potrivit primelor informații, bărbatul ar fi acuzat dureri în piept, de mai multe ori pe parcursul zilei. Italianul era cunoscut cu probleme cardiace.

Între timp, oamenii legii au deschis o anchetă în acest caz și fac cercetări pentru a stabili cu exactitate ce s-a întâmplat. Totodată, trupul neînsuflețit a fost ridicat de către lucrători din cadrul Serviciului de Medicină Legală Brașov în vederea efectuării necropsiei.

O mare fabrică din România se închide. Peste 1000 de oameni vor rămâne fără loc de muncă
O mare fabrică din România se închide. Peste 1000 de oameni vor rămâne...
Luxul în care trăia CEAUȘESCU, neștirbit după 35 de ani! „Robinetele de aur”, vedetele Revoluției
Luxul în care trăia CEAUȘESCU, neștirbit după 35 de ani! „Robinetele de aur”,...

„Persoana decedată a fost identificată ca fiind un bărbat, de 55 de ani, cetățean italian, care se afla într-un grup de vizitatori din același stat și care, din primele date, și-ar fi pierdut viața ca urmare a unei posibile afecțiuni medicale.

Corpul persoanei decedate a fost ridicat, preluat și transportat de către lucrători din cadrul Serviciului de Medicină Legală Brașov în vederea efectuării necropsiei și stabilirii cauzei care a dus la producerea decesului. Cercetările sunt continuate sub coordonarea unui procuror desemnat din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Zărnești, urmând ca la finalizarea acestora să fie dispuse măsurile legale”, au transmis polițiștii din Brașov.

Citește și: Ce a făcut Ovidiu din Argeș înainte să fie găsit mort în casă. Prietenii tânărului de 27 de ani nu au cuvinte: „Nu se poate așa ceva”

Cine era bărbatul din Dej, care a murit după ce casa lui a sărit în aer. Era apreciat în comunitate

Iți recomandăm
Filmul de pe NETFLIX care a rupt topurile și te ține lipit de ecran! Colin Farrell e în rol principal
Știri
Filmul de pe NETFLIX care a rupt topurile și te ține lipit de ecran! Colin Farrell e în…
Surpriză uriașă pentru Dan Alexa la Asia Express 2025. Cine a oprit la autostop pentru el
Știri
Surpriză uriașă pentru Dan Alexa la Asia Express 2025. Cine a oprit la autostop pentru el
„România intră în liga MARE a industriei de apărare”. Contract uriaș cu Rheinmetall!
Mediafax
„România intră în liga MARE a industriei de apărare”. Contract uriaș cu Rheinmetall!
Horoscopul dragostei din săptămâna 3–9 noiembrie 2025. Cine are parte de certuri neașteptate, despărțiri și momente de criză
Gandul.ro
Horoscopul dragostei din săptămâna 3–9 noiembrie 2025. Cine are parte de certuri neașteptate,...
FOTO. Medaliata olimpică și-a pus pe jar fanii cu o ținută „transparentă”: „Nota 12 din 10!”
Prosport.ro
FOTO. Medaliata olimpică și-a pus pe jar fanii cu o ținută „transparentă”: „Nota...
Becali ironizează candidatura Ancăi Alexandrescu: „Nu ai cum să ne conduci pe noi, bărbații”. Despre Georgescu: Să lase vrăjitoriile
Adevarul
Becali ironizează candidatura Ancăi Alexandrescu: „Nu ai cum să ne conduci pe noi,...
O mare fabrică din România se închide. Aproximativ 1.000 de oameni vor fi concediați
Digi24
O mare fabrică din România se închide. Aproximativ 1.000 de oameni vor fi...
Bărbat acuzat de 11 tentative de omor după atacul cu cuțitul din tren. Incidentul a șocat Marea Britanie
Mediafax
Bărbat acuzat de 11 tentative de omor după atacul cu cuțitul din tren....
Parteneri
Cea mai frumoasă nevastă de fotbalist din România a șocat cu ultima apariție în public! Are probleme mari: „Sunt la un pas de anorexie, el mi-a spus să fiu mai atentă”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cea mai frumoasă nevastă de fotbalist din România a șocat cu ultima apariție în public!...
FOTO. Imagini hot cu Miss Universe care a divorțat de milionarul român
Prosport.ro
FOTO. Imagini hot cu Miss Universe care a divorțat de milionarul român
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
De ce s-a întâlnit Marina Almășan de urgență cu avocatul Adrian Cuculis?Vedeta TVR, foc și pară pe fostul partner care a chemat-o la tribunal! „Îmi cere cadourile înapoi”
Click.ro
De ce s-a întâlnit Marina Almășan de urgență cu avocatul Adrian Cuculis?Vedeta TVR, foc și...
Marian Godină îl apără pe jandarmul care a dat amenda la comemorarea Colectiv, dar îl atacă dur pe șeful Jandarmeriei
Digi 24
Marian Godină îl apără pe jandarmul care a dat amenda la comemorarea Colectiv, dar îl...
„Cimitirul” vaselor de croazieră: Unde au ajuns unele dintre cele mai mari nave de pasageri din lume, după pandemia de COVID-19
Digi24
„Cimitirul” vaselor de croazieră: Unde au ajuns unele dintre cele mai mari nave de pasageri...
Șoferii din România fac aceeași greșeală în fiecare toamnă. Tu știi ce anvelope ai?
Promotor.ro
Șoferii din România fac aceeași greșeală în fiecare toamnă. Tu știi ce anvelope ai?
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Dacă ai fi iubita mea, ţi-aş cumpăra câte o șaorma!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Dacă ai fi iubita mea, ţi-aş cumpăra câte o șaorma!
Galaxy S26, aproape de lansare! Samsung va folosi gama pentru a-și prezenta dezvoltările în categoria „smartphone-uri cu inteligență artificială”.
go4it.ro
Galaxy S26, aproape de lansare! Samsung va folosi gama pentru a-și prezenta dezvoltările în categoria...
DOVADA absolută: Trăim sau nu într-o simulare?
Descopera.ro
DOVADA absolută: Trăim sau nu într-o simulare?
O alternativă excelentă la cursele din Mario Kart
Go4Games
O alternativă excelentă la cursele din Mario Kart
Horoscopul dragostei din săptămâna 3–9 noiembrie 2025. Cine are parte de certuri neașteptate, despărțiri și momente de criză
Gandul.ro
Horoscopul dragostei din săptămâna 3–9 noiembrie 2025. Cine are parte de certuri neașteptate, despărțiri și...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
BANC | ”Ajung în 10 minute, Vasile, că m-a oprit Poliția”
BANC | ”Ajung în 10 minute, Vasile, că m-a oprit Poliția”
Filmul de pe NETFLIX care a rupt topurile și te ține lipit de ecran! Colin Farrell e în rol principal
Filmul de pe NETFLIX care a rupt topurile și te ține lipit de ecran! Colin Farrell e în rol principal
Surpriză uriașă pentru Dan Alexa la Asia Express 2025. Cine a oprit la autostop pentru el
Surpriză uriașă pentru Dan Alexa la Asia Express 2025. Cine a oprit la autostop pentru el
L-am găsit pe Mario Iorgulescu! Unde trăiește de fapt fiul șefului FRF: s-a retras prin azile de ...
L-am găsit pe Mario Iorgulescu! Unde trăiește de fapt fiul șefului FRF: s-a retras prin azile de bătrâni și locuințe sociale
Am aflat de ce s-au separat Andrei Lemnaru și ispita Andrușca, de fapt. A vrut să o surprindă în ...
Am aflat de ce s-au separat Andrei Lemnaru și ispita Andrușca, de fapt. A vrut să o surprindă în Germania, dar ex-ul Ellei a trăit șocul vieții lui!
Simona trece în avantaj! Halep își consolidează relația cu iubitul neoficial (57 de ani): Luciana ...
Simona trece în avantaj! Halep își consolidează relația cu iubitul neoficial (57 de ani): Luciana este… OUT!
Vezi toate știrile
×