Tragedie la Rădăuți! O femeie a murit brusc în sala de așteptare a Casei de Ajutor Reciproc

De: Anca Chihaie 16/12/2025 | 14:11
O femeie a murit în sala de așteptare  / FOTO: Pixabay

Un incident tragic a avut loc la începutul acestei săptămâni în municipiul Rădăuți, unde o femeie în vârstă de 84 de ani și-a pierdut viața în mod neașteptat, chiar într-un spațiu public. Iată cum s-a întâmplat tragicul eveniment!

Evenimentul s-a produs luni, 15 decembrie, în incinta sălii de așteptare a Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor din localitate, un loc frecventat zilnic de numeroși vârstnici pentru rezolvarea problemelor administrative legate de pensii și alte beneficii sociale.

Femeia se afla la sediul instituției pentru a obține o adeverință necesară recalculării pensiei. Aceasta nu era singură, fiind însoțită de partenerul ei de viață, un bărbat în vârstă de 87 de ani. Potrivit informațiilor disponibile, cei doi așteptau să le vină rândul atunci când femeii i s-a făcut brusc rău. Starea sa s-a deteriorat rapid, iar în scurt timp a intrat în stop cardiorespirator, sub privirile îngrozite ale celor aflați în apropiere.

Persoanele prezente au alertat imediat serviciile de urgență, iar un echipaj medical a ajuns într-un timp scurt la fața locului. Cadrele medicale au început manevrele de resuscitare, încercând să îi stabilizeze funcțiile vitale. Din păcate, în ciuda eforturilor depuse, intervenția nu a avut rezultatul sperat, iar femeia nu a mai putut fi readusă la viață. Decesul a fost constatat la fața locului, iar zona a fost securizată pentru efectuarea procedurilor legale.

Ulterior, la fața locului au intervenit și polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Rădăuți, care au demarat verificările necesare pentru stabilirea circumstanțelor exacte ale producerii tragediei. Trupul neînsuflețit al femeii a fost examinat, iar autoritățile au precizat că nu au fost identificate urme de violență sau leziuni vizibile care să ridice suspiciuni privind o agresiune. Totul indică, în acest stadiu, un eveniment medical survenit pe fondul unor afecțiuni preexistente, însă cauza exactă a morții urmează să fie stabilită în urma investigațiilor.

