Tragedie. O fetiță a murit din cauza coronavirusului la numai 10 ani! Părinții acuză profesorii!

Pandemia de coronavirus duce la adevărate tragedii! O familie din Virginia este în doliu după ce fiica lor de 10 ani a murit răpusă de Covid-19, la doar câteva zile după ce a început să se simtă rău.

Disperați, părinții acuză cadrele didactice că au expus-o pe fetiță la riscul de a lua Covid atunci când au însărcinat-o cu rolul de a-i însoți pe copiii bolnavi la cabinetul medical.

Nicole și Jeff Sperry au spus că fiica lor, Teresa, nu avea nicio problemă de sănătate și din senin a început să sufere de dureri de cap, pe 22 septembrie.

”Am crezut că este doar o simplă durere de cap”, a declarat Nicole. Eu sufăr de dureri de cap; migrenele curg în familia noastră. I-am dat medicamente și s-a simțit mai bine. A doua zi, când a venit acasă de la școală, a leșinat, s-a dus direct la culcare și nu făcea asta de regulă”, a mai spus mama fetei de 10 ani.

Teresa s-a trezit din somn cu febră, așa că nu au trimis-o la școală și a doua zi și au sunat medicul pediatru, care a programat-o pentru un test COVID și le-a spus să o țină în carantină. Doar câteva zile mai târziu, duminică seara, Teresa părea să nu mai respire și au dus-o la spital. A doua zi după-amiază, pe 27 septembrie, fata de 10 ani a murit, relatează observatornews.ro.

”Era sănătoasă și puternică. Și a doborât-o în cinci zile”, a spus tatăl fetiței.

“It upset me so much that people just are so nonchalant about it while my only girl is gone.”

The parents of a 10-year-old who recently died of Covid-19 have a message for others.

“It took her in less than five days. If it can take her, it can take anybody.” pic.twitter.com/bqRVdrXv5B

