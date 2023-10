Transformare uluitoare a lui Paul Nicolau de la Taverna Racilor. Cum arăta Pescobar în urma cu 10 ani. Era un adevărat sex simbol

Paul Nicolau a devenit cunoscut în mediul online drept „omul cu racii”, după succesul pe care l-a avut cu restaurantele lui. Bărbatul s-a dovedit a fi un bun afacerist, căci a devenit milionar peste noapte datorită locației Taverna Racilor pe care o deține în parcul Herăstrău din Capitală. Mulți îl cunosc de puțină vreme, de când a devenit viral și pe rețelele de socializare, însă puțini știu cum arăta și cu ce se ocupa omul de afaceri acum un deceniu.

Paul Nicolau pare că nu mai are nevoie de nicio prezentare, căci în ultima vreme a ocupat primele pagini ale ziarelor și a fost în centrul atenției din cauza neregulilor găsite de ANPC la restaurantele lui. Protecția Consumatorilor i-a pus lacăt pe Taverna Racilor din Herăstrău, locație unde obișnuiau să dea năvală mii de oameni zilnic. Ei bine, în acest context, omul de afaceri a ieșit la înainte și a urmat sfaturilor inspectorilor sanitare, pentru a putea să-și redeschidă tavernele. Zis și făcut! Mulți îl știu de pe internet ori în urma acestui scandal, însă puțini au habar cum arăta și cu ce se ocupa Pescobar în urmă cu un deceniu.

CITEȘTE ȘI: PACEA DE LA TAVERNA RACILOR DIN HERĂSTRĂU. PAUL „PESCOBAR” NICOLAU, DEZVĂLUIRI EXPLOZIVE: „ȘEFUL ANPC NU MI-A CERUT SĂ ÎI DAU VREO ȘPAGĂ”

Cum arăta Pescobar acum 10 ani

Paul Nicolau n-a fost mereu om de afaceri. Acesta a început de la munca de jos, până să ajungă să dețină o adevărată avere. Pescobar a fost angajat la Digi RCS-RDS, iar cariera lui acolo a fost una cu suișuri și coborâșuri. După această perioadă, „omul cu racii” s-a gândit serios pe ce drum trebuie să meargă, să-i fie bine. La doar 25 de ani, acesta avea să pună bazele primei lui afaceri. A muncit pe brânci, s-a luptat să aibă succes și iată că a reușit, într-un final.

Pe atunci era un tânăr plin cu speranțe și multă dorință de a face lucrurile să meargă în viața lui. Acum 10 ani, afaceristul punea totul la cale pentru a avea motive de bucurie astăzi. Ce-i drept, anii au trecut, însă nu l-au schimbat aproape deloc.

CITEȘTE ȘI: ANGAJATA DE LA TAVERNA RACILOR CARE S-A IUBIT CU PESCOBAR PAUL NICOLAU. CELEBRUL PATRON DE RESTAURANT A RECUNOSCUT CĂ A FOST CUPLAT CU O ANGAJATĂ

„După ce am terminat facultatea, m-am angajat la RCS RDS ca agent de vânzări. Am avut acolo o perioadă furtunoasă, aveam nickname-ul de Paulică Mondialul, să zic așa. A fost situația oportună de a câștiga foarte mulți bani la o vârstă fragedă din supervizarea unei grupe de vânzări, telecomunicații pentru marii operatori din Telekom, RDS, Romtelecom, cam ăștia erau jucătorii. Coordonam, la un moment dat, și 150 de oameni. S-a terminat și perioada asta, am rămas fără nimic și a trebuit să încep să fac ceva cu viața mea. Aveam 25 de ani”, mărturisea Pescobar, la CANCAN Exclusiv.