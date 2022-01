Trei români pleacă într-o aventură, în urma căreia doresc să sprijine comunitățile defavorizate din Africa. Grațian Mihăilescu, împreună cu prietenii săi, Mihai Lupu de la UrbanizeHub și Cosmin Savu, de la “Romania Te Iubesc” formează echipa UCaB care și-a propus să participe la raliul caritabil Budapesta-Bamako, care se desfășoară în perioada 31 ianuarie-16 februarie. UCaB vine de la UrbanizeHUB și EduCaB, concepte dezvoltate de cei trei.

Ei spun că raliul este o oportunitate pentru o misiune care-și propune sprijinirea comunităților aflate în dificultate, folosind expertiză și alte resurse materiale din România.

“UCaB vine de la UrbanizeHUB și EduCaB, concepte dezvoltate în echipa participantă la raliul Budapesta – Bamako. Aceste programe nu sunt centrale în misiunea echipei, dar leagă lumile noastre, fac punți între urban și rural şi susţin demersul. Scopul nostru este de a folosi expertiza dobândită în precedentele experienţe, de a călatori util şi de a creşte colaborările existente pornind noi motoare de dezvoltare.

În Senegal ne oprim la unul dintre partenerii EduCaB, chiar la granița cu Mauritania, pentru a activa o nouă bibliotecă comunitară. În Sierra Leone contribuim prin donarea unui vehicul 4×4 la mobilitatea urbană și rurală a unor echipe medicale în zone mai puțin accesibile serviciilor de sănătate”, spune Grațian Mihăilescu.

Traseu extrem de dificil

Budapesta – Bamako este cea mai mare cursă de off-road din lume pentru amatori care îmbină nu doar acțiunea, ci și activitatea caritabilă. Traseul pleacă din Europa Centrală, din Budapesta, străbate o bună parte din Europa și traversează o zonă dificilă a Africii de Vest – Munții Atlas și Sahara, având ca destinație finală Freetown, capitala Sierra Leone.

Aproape 10 mii de kilometri în trei săptămâni, 10 state parcurse, două continente, Marea Mediterană, munți, deșert și zone de savană. Traseul pe care echipa UCaB îl va avea la finalul lui ianuarie 2022, va începe în 28 ianuarie, va dura 19 zile, cu o medie de 500 de km pe zi, iar echipa va fi expusă la riscuri multiple ce țin de siguranță, terorism sau sănătate.

Două misiuni umanitare

“E o poveste care a început așa, dintr-o joacă, cu niște prieteni, care sunt implicați în mai multe proiecte de dezvoltare comunitară. E un raliu caritabil. Este traseul făcut pe Paris-Dakar, dar puțin schimbat. Organizatorul este maghiar, plecarea este din Budapesta și va ajunge până în Sierra Leone. Se cheamă Bamako, pentru că inițial se mergea până în Mali, dar acolo e zonă de conflict, drept pentru care a trebuit să fie deviat traseul.

E vorba de aproape 10.000 de kilometri, trecem prin câteva zone de conflict, dar sperăm că nu o să fie probleme. Pe lângă aventură, vrem să facem ca acest raliu să fie și util, să ajutăm. Și ajutăm cu resursele noastre, cum putem și cu ceea ce știm. Și îi chemăm pe cei care pot și doresc să ni se alăture, pentru că avem nevoie de laptopuri, de materiale sanitare și așa mai departe. Eu o să fiu cumva spectatorul acestui trip, pe care vreau să-l și filmez”, a povestit Cosmin Savu la podcastul colegului său Cristian Leonte, de la “România Te Iubesc”.

Un raliu caritabil

Intenția celor de la UCaB este de a duce o mașină de intervenție dotată cu instrumentar și echipamentul necesar și care va ajunge în sprijinul administrației spitalelor din Freetown, Sierra Leone la LCH Emergency Department, la Chothram Memorial Hospital sau Ola During Children’s Hospital. Odată cu această misiune medicală se vor pune bazele unui sprijin din partea Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU) din România cu expertiză recunoscută internațional.

Al doilea proiect inițiat de echipa UCaB este o misiune educațională – activarea unor centre tip smart library și a unor huburi digitale prin care partenerii UCaB (la nivel local și internațional) să faciliteze diverse programe care să acopere teme utile: competențele digitale și din alfabetizarea digitală, cursuri de jurnalism comunitar, ateliere de fotografie, lucrul cu voluntari, managementul atragerii de resurse și punerea în valoare a potențialului comunităților partenere. Sunt stabilite patru centre – unul în Senegal (prin partenerul EduCaB, The Association of Pupils and Students of Ngaolé – ASEEN) și alte trei în Sierra Leone (TBD).