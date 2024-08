Trenul a spulberat mașina, dar celebra cântăreață a supraviețuit ca prin minune! Colegul de trupă s-a stins brusc și trupa AS XX a dispărut: ”A murit lângă mine, îmi luase locul!” + Cum i s-a schimbat viața din acel moment

La ani distanță de când un accident teribil de tren i-a curmat viața colegului său din trupă, Cristina Munteanu de la AS XX revine în show-bizz-ul autohton. A lăsat în urmă afacerile din Italia, țara unde s-a stabilit pentru a-și schimba destinul, după ce Ciprian a murit pe loc, chiar lângă ea, pe bancheta din spate a mașinii în care se aflau. Și s-a întors în România, la marea ei dragoste, muzica. Povestea de viață a artistei este de-a dreptul teribilă. Cristina a supraviețuit ca prin miracol iar acum revine să reînvie hit-ul „Inima te cheamă”, precum și alte piese cântate pe când avea doar 20 de ani. CANCAN.RO are toate amănuntele…

La ani distanță, hit-ul „Inima te cheamă” răsună din nou pe scenele din țară. Cristina Munteanu s-a reîntors să reînvie amintirea trupei AS XX, aflată în mare vogă, care s-a stins odată cu Ciprian Pantelimon, care-i luase locul în mașină colegei sale, cerându-i să se mute puțin mai încolo.

Un accident teribil i-a curmat viața tânărului la doar 21 de ani, în timp ce, ca printr-un miracol, Cristina a supraviețuit. Ambii erau atât de fericiți în seara aceea ploioasă. Cântaseră la Mioveni fără să știe că pentru ei acele clipe aveau să însemne, de fapt, ultimele aplauze din partea publicului ce le știa piesele pe de rost.

„Toate luminile caselor se confundau cu luminile trenului”

„Eram cu Ciprian în mașină. Noi abia cântasem în piață, în centru la Mioveni. Și ne duceam să mâncăm, mai aveam un alt concert tot în acea seară. Gabi deja renunțase la trupă, eram doar noi doi. Semnasem cu Dan Popi, iar la două luni am avut accidentul de tren.

Aveam foarte multe concerte și era obositor. Dar nimeni nu se aștepta la ce s-a întâmplat. Nu era barieră, era o cale ferată, în afara Mioveniului, în curbă. Ploua foarte tare, porumbul era extraoordinar de înalt. Depășea doi metri, trei. Și toate luminile caselor se confundau cu luminile trenului”.

„A murit pe loc, lângă mine”

„Îmi aduc aminte ultima secundă, chiar atunci studiam să dau de permis. Eram extrem de fericiți… Aveam șoferul nostru, care era un tip foarte atent. Ciprian l-a luat în ultimul moment și pe patron cu noi, ca să nu mergem cu două mașini. Mi-a zis să mă dau mai încolo. El mi-a luat locul, în spate. Eu stăteam unde s-a pus Ciprian. El a murit pe loc, lângă mine. Eu eram în spatele șoferului. Am stat o săptămână în spital, m-au băgat prin toate aparatele. Aveam șase vertebre fracturate, probleme la cervicală. Și acum am rămas cu ele”, a povestit Cristina Munteanu în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

„Am plecat în Italia ca să-mi schimb destinul”

Din acel moment, viața artistei a luat o altă turnură. După o săptămână petrecută în spital, Cristina a decis să plece în Italia să-și schimbe destinul.

„Din acel moment, n-am mai cântat în România. Acesta a fost destinul meu atunci. Poate cineva voia ca eu să iau o umbră de cultură și din vestul Europei. Am plecat în Italia ca să-mi schimb destinul. Eram tânără, vulnerabilă. Nu puteam accepta ce s-a întâmplat. Acum sunt o femeie împlinită și datorită eșecurilor, dar și a miracolelor. Dacă eu eram țâfnoasă și îi ziceam lui Ciprian să stea el în locul meu, că nu mă dau mai încolo, acum nu mai eram. Am supraviețuit ca printr-un miracol”, ne-a mai spus artista.

„Mă opresc mereu la linia de cale ferată”

În ciuda accidentului, Cristina a reușit să-și ia permisul după câțiva ani. Nu a avut parte de niciun accident, dar a rămas cu o anume teamă la linia de cale ferată:

„La câțiva ani, mi-am luat permisul. Am stat să treacă un pic spaima. Iubesc mașina, iubesc condusul, îmi place foarte mult. De 23 de ani am permisul. N-am avut niciun accident, ci doar anumite episoade care mi-au dat de gândit. Mereu există o curbă a învățării.

Mă opresc mereu la linia de cale ferată, am tot timpul o temere. Asta va rămâne pe viață”

„Am apăsat butonul restart”

Artista. acum în vârstă de 42 de ani, a supraviețuit ca prin miracol iar acum a revenit pe plaiurile autohtone să reînvie hit-ul „Inima te cheamă”, precum și alte piese cântate pe când avea doar 20 de ani.

„Și acum se întoarce fata, să vedem ce iese. Deja am multe concerte în agendă. Sunt foarte plăcut surprinsă. Lucrez la două piese noi, autentice, în limba română, una mai frumoasă ca alta.

Fac naveta. Vin în România, apoi mai îmi iau un concediu mic și iar la treabă. Am mai multe reședințe. Copiii sunt în Italia, băiatul e mare, fata are bunică, unchi, tătic. Iar eu am apăsat butonul restart. Îmi era dor. Muzica e cea mai mare pasiune a mea, nu am renunțat niciodată la ea, dar am prestat la un alt nivel, mai mediocru, de piano-bar…

Am renunțat la bar, dar nu se mai putea cu taxele care sunt. În plus eram deja cu focul muzicii…

E la fel de chinuitor, ca oricare altă muncă. Și aici e vorba de multă agitație, dar îți poți distribui timpul, categoric, la alegerea ta. O să cânt solo, dar vreai să-mi iau și eu două fete cu mine. Aș căuta o saxofonistă și o DJ-iță mai pe stilul meu”, a adăugat aceasta.

