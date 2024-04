Triunghi amoros la Survivor România?! S-au dat de gol în faţa camerelor, s-au „prins” şi colegii: „O, ce trio”

La Survivor România, dragostea plutește în aer! În emisiunea de la PRO TV, se pare că s-a format un adevărat triunghi amoros, despre care telespectatorii nu știu foarte multe detalii.

Pe platourile Survivor All Stars se zvonea că între Zanni și Ana Porgras ar fi mai mult decât o simplă prietenie, mai ales că aceștia fuseseră colegi și în 2021, iar atunci cei doi aveau o apropiere evidentă. Totuși, o ceartă apărută la acel moment a pus capăt oricăror interacțiuni între ei, iar de atunci nici măcar nu și-au schimbat un cuvânt. Cu toate acestea, flacăra nu a fost stinsă, iar atenția lui Zanni către Alexandra Duli a declanșat un război din partea Anei, care și-a schimbat radical comportamentul.

În mijlocul vârtejului de zvonuri, Ana Porgras a confirmat afirmațiile lui Andrei Ciobanu. Cu toate că a fost discretă în privința detaliilor, sportiva faimoasă a menționat că așteaptă cu nerăbdare momentul unificării echipelor. În acea etapă, ea speră să se afle în același loc cu Duli și Zanni pentru a descoperi cu adevărat ce se întâmplă între cei doi și dacă intuiția ei s-a înșelat sau nu.

Săptămâna viitoare fanii Survivor România vor avea partea de momente cu totul neașteptate. Vor vedea concurenții în ipostaze „aprinse”, dar și un nou triunghi amoros, care s-a format recent în emisiune.

Ana Porgras se vede deranjată de prezența lui Duli și de ce se întâmplă în acest triunghi amoros. Se pare că sportiva îl vrea pe Zanni doar pentru ea.

„Apropierea lui cu Duli a fost deranjantă, iar eu am simțit nevoia să mă dau deoparte. Nu pot să vorbesc despre asta, nu vreau să zic nimic, pentru că o să se interpreteze greșit și nu e ok. De abia aștept momentul unificării și sper să-l prind să văd exact despre ce vorba, pentru că ce vedem noi la jocuri nu este de ajuns”, a declarat și Ana Porgras.

Cu trei ani în urmă, când Zanni și Ana Porgras au debutat în Survivor România, legătura lor s-a rupt brusc. Chiar dacă în timpul emisiunii păreau extrem de apropiați, speculațiile privind o posibilă relație între ei au circulat pe larg. După încheierea show-ului, cei doi au menținut contactul pentru o scurtă perioadă, dar ulterior au ajuns într-un impas și nu au mai reușit să se înțeleagă. Această întreagă poveste a avut loc în anul 2021.

„Asta este o discuție delicată, cu Ana Pogras, pe care nu am vrut să o deschid în sezonul ăsta. Dar o să vă zic vouă, ca să înțelegeți. Sunt niște chestii nerezolvate, dar nerezolvate de ea. Eu nu am vrut să arăt în sezonul ăsta faptul că noi nu am mai vorbit timp de 3 ani de zile, deloc”, a spus Zannidache.

Zanni afirmă că a fost rănit de Ana Porgras, acesta fiind motivul pentru care au rupt brusc orice legătură.

„Ana s-a supărat că am luat-o în brațe pe Duli. O simpatizez pe Duli, ce să facem acuma?! Sunt singur și nu vreau să o rănesc pe Ana, dar ea m-a rănit pe mine acum 3 ani. Și nu vreau să-i scot ochii, să-i spun acum: «Sora mea, n-ai cum să-mi reproșezi ceva. Tu m-ai rănit pe mine acum 3 ani de zile și eu n-am spus nimic». Nu vreau să-i spun chestia asta.

Nu vreau nici să mă separ de Ana (n.r. la Survivor All Stars), pentru că are nevoie de mine în momentul ăsta, dar nu vreau nici să ne prefacem că nu s-a întâmplat nimic. De ce nu-mi dă libertatea, de ce are reacțiile astea când am anumite gesturi cu Duli?”, a mai rostit Zanni.