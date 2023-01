Trucul genial care te scapă de mucegaiul de la ferestre. Cum trebuie să procedezi

Mucegaiul este o problemă extrem de supărătoare, mai ales în sezonul rece. Din ce în ce mai multe gospodine caută diverse trucuri care să le scape de această situație neplăcută. Un internaut a descoperit o metodă genială care este foarte eficientă, ieftină și rapidă pe care a împărtășit-o în mediul online.

Iarna, temperatura din casă este mult mai ridicată în comparație cu cea de afară. Astfel, inevitabil, apare condensul și mucegaiul. De cele mai multe ori, petele apar în colturile ferestrelor.

Un internaut sătul de mucegaiul de la ferestre a cerut ajutorul: „Tocmai am descoperit mucegai negru pe sigiliile ferestrelor mele din dormitor. Încerc să aerisesc camera cât de des pot, dar pur și simplu face ca toată camera să fie prea rece și am un copil. Are cineva sfaturi bune pentru a încerca să îndepărteze mucegaiul și să împiedice revenirea acestuia? Am încercat diverse hack-uri acum”.

Răspunsuri nu au întârziat să apară. Se pare că există o soluție pe care au încercat-o mai multe persoane. Mai exact, dacă așezi o cantitate considerabilă de sare pe pervaz, condimentul absoarbe ca un burete umezeala.

Sfaturi pentru prevenirea umezelii și a mucegaiului