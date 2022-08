Trucul pe care nu-l știu mulți șoferi. Iată cum poți plăti mai puțin pentru benzină! Pontul este oferit chiar de o femeie pe TikTok.

Vrei să economisești mai mulți bani atunci când alimentezi cu benzină? Ei bine, o americancă oferă pontul mult visat de către toți șoferii.

Pe contul său personal de TikTok, femeia proprune menţinerea rezervorului de benzină la jumătate, tot timpul, astfel încât pierderile prin evaporare să fie minime:

Trucul pe care nu-l știu mulți șoferi: Cum poți plăti mai puțin pe benzină

„Umpleţi când rezervorul de benzină este plin pe jumătate. Dacă vă permiteţi, păstraţi-l tot timpul la jumătate. Care este motivul: cu cât ai mai mult gaz în rezervor, cu atât mai puţin aer ocupă spaţiul gol. Benzina se evaporă mai repede decât îţi poţi imagina”, a spus femeia.

Explicația este simplă și logică. Când combustibilul se întâlnește cu aerul, acesta se evaporă mai repede. Benzina se evaporă, ceea ce înseamnă că atunci când rezervorul este cât mai plin cu benzină, riscul de a se evapora multă benzină este minim. Astfel, combustibilul din rezervor nu se va pierde inutil.

Prețul carburanților a scăzut

La ora actuală, preţul minim la benzină a ajuns la 7,67 de lei pe litru, iar la motorină este de 8.31 de lei pe litru. Iar preţul unui baril de petrol a ajuns acum la 99 de dolari după ce la începutul lunii martie era de 130 de dolari.

Odată cu ieftinirea barilului de petrol şi reducerea cererii, a scăzut și prețul carburanților din România. Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a precizat că prețul din prezent al carburanților este mult mai mic decât în perioada dinainte să înceapă valurile de scumpiri.

„Prețul la pompă a ajuns sub prețul la care începuseră scumpirile. Din ce am văzut astăzi, trecând pe lângă o stație de carburanți, am văzut parcă 7,70 lei – prețul benzinei, sub 7,80 cât era înainte”, a declarat miercuri ministrul Energiei, Virgil Popescu.

Sursa foto: TikTok