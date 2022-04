Trupa „Andre” a cunoscut succesul cu puțin înainte de anii 2000, mai exact în 1998, când atitudinea libertină și versurile îndrăznețe le-au propulsat pe Andreea Antonescu și Andreea Bălan direct în preferințele publicului. Piesele celor două artiste au compus albume vândute în peste un milion de exemplare, motiv pentru care trupa „Andre” a primit cinci discuri de platină și unul de aur în anul 2002. Toate acestea, fără mijloacele de promovare existente astăzi, care facilitează răspândirea conținutului creat de artiști. Într-un interviu exclusiv pentru CANCAN.RO, vedetele au descris pe îndelete modul în care au reușit să atingă succesul, dar și care a fost prețul „plătit” în schimbul acestuia.

După numeroase urcușuri, coborâșuri și o relație ce a dus la revenirea trupei în anul 2019, Andreea Antonescu și Andreea Bălan întocmesc o analiză atentă, comparativă, a modului în care muzica era produsă, dar mai ales promovată acum două decenii, în raport cu ceea ce se întâmplă acum în showbiz.

„A trebuit să sacrificăm copilăria noastră pentru a fi pe scenă!”

Trupa „Andre” a primit numeroase distincții pentru activitatea muzicală, printre care și titulaturile de „Cea mai bună trupă pentru adolescenți”, în 2001, sau „prințesele muzicii dance”. La scurt timp după succesul fulminant, s-au strecurat neînțelegeri, ce au dus la dizolvarea trupei.

Artistele au lansat nu doar trenduri muzicale, ci și vestimentare, fiind recunoscute pentru codițele împletite, platformele denumite generic „șenile”, sau fustele mini, care au creat o întreagă vâlvă la momentul asocierii cu imaginea adolsescentină a formației.

Toată această bucată de istorie, însă, a avut un preț pe care artistele l-au plătit și pe care îl descriu retrospectiv, acum, la mai bine de douăzeci de ani de la prima înfățișare „Andre”.

„Începutul Andre a fost foarte frumos, ne-am întâlnit pe culoar la TVR, eu cântam separat, eram copilițe, iar tații noștri s-au recunoscut din facultate și așa au pus bazele trupei.

Au urmat patru ani și jumătate de succes, de șapte albume, un milion și jumătate de albume vândute, cinci discuri de platină, un disc de aur, am fost numite reginele muzicii dance din România. Am creat istorie!

A fost o perioadă frumoasă, dar și foarte grea, pentru că totul are un preț, succesul are un preț și evident că a trebuit să sacrificăm copilăria noastră pentru a fi pe scenă. Dar la final am trăit niște lucruri extraordinar de frumoase, unice!

La vârsta aceea și dacă vine la tine cineva și îți spune care este prețul, faci! A fi pe scenă și a trăi acele emoții frumoase, când ești în fața unui public de 10.000 – 20.000 de oameni, nu se compară cu nimic altceva!”, ne-a declarat în exclusivitate Andreea Bălan.

(NU RATA: ANDREEA ANTONESCU ȘI ANDREEA BĂLAN, INTERVIU SPECIAL DE PAȘTE: “MĂ SPOVEDEAM ȘI MĂ ÎMPĂRTĂȘEAM PÂNĂ CÂND AM ÎNCEPUT CU ANDRE!”)

„E mai ușor acum decât atunci!”

Artistele au avut parte și de succes solo pe plan muzical, însă nu o duc rău nici când vine vorba de social media. Andreea Antonescu reunește pe Instagram, platforma momentului, peste 300 de mii de urmăritori, în timp ce colega Andreea Bălan ajunge la peste 1,6 milioane de followeri.

Drept urmare, vedetele s-au folosit de internet și avantajele acestuia pentru a deveni și mai cunoscute decât ar fi fost prin propagarea exclusivă a conținutului muzical.

Astfel că, acum, starurile sunt îndreptățite să compare cele două perioade ale succesului, cel cu și cel fără internet. Însă acest fapt vine și la pachet cu o multitudine de creatori de conținut, care devin celebri peste noapte, fără a rezista probei ulterioare a timpului.

„Pe de o parte, acum este mai ușor, pentru că există internetul, atunci nu exista nici YouTube, nici Instagram, evident. Acum, dacă tu ai un conținut bun, îl pui acolo, pe oriunde, pe TikTok, Instagram, YouTube și oamenii au acces la tine, te văd.

Atunci nu era așa. Atunci chiar trebuia să ai niște piese bune, să arăți bine pe scenă ca show, ca prezentare, acum faci un dans, ai făcut followeri.

Eu cred că e mai ușor acum decât atunci! Mai e o problemă a generației de astăzi, majoritatea vor să fie celebri. Nu, scopul nu este să fii celebru, scopul e să faci ceva atât de bine, încât celebritatea este o consecință a acțiunilor tale!”, susține Andreea Bălan.

„Noi avem o carieră în spate”

Nici Andreea Antonescu nu se lasă mai prejos și își completează colega cu o remarcă pe marginea aceluiași subiect:

„Pe de altă parte, faptul că noi avem o carieră în spate, de câțiva ani, ne ajută mult mai tare pentru a trăi astăzi.

Exact cum spunea și Andreea, sunt foarte mulți influenceri care, la urma urmei, nu se regăsesc într-un domeniu!”

(CITEȘTE ȘI: CUM SE MENŢINE ÎN FORMĂ ANDREEA ANTONESCU. ARTISTA A DEZVĂLUIT SECRETUL SILUETEI SALE)

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

Sursă foto: Arhivă personală