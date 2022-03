Adrian Artene, directorul editorial al trustului de presă “Gândul Media Network”, revine cu un nou format de podcast. “Altceva cu Adrian Artene” este un proiect de suflet, care, cu siguranță, va intra în sufletul “consumatorilor” online. Invitații vor fi de marcă și vor putea fi urmăriți săptămânal, în fiecare sâmbătă, de la ora 19:00.

În prima ediție a podcast-ului, Adrian Artene l-a avut invitat pe Tudor Gheorghe, un artist desăvârșit, arhicunoscut în România și peste hotare. Dacă în prima parte prezentată de CANCAN.RO, maestrul a dat „verdictul” în privința artistelor din showbizul actual, pe care le-a catalogat ca fiind “fetițe care cântă de zici că au poliomielită” (VEZI AICI DETALII), într-o altă secvență artistul și-a amintit de soția sa, Georgeta Luchian, care s-a stins din viață anul trecut, pe 26 ianuarie.

Ce mesaj a primit Tudor Gheorghe, la un an distanță de când și-a pierdut soția. “ Dumnezeiesc, extraordinar… ”



De mai bine de un an, Tudor Gheorghe trăiește o adevărată dramă și este de neconsolat. Cu greu, solistul acceptă să vorbească despre soția sa, pe care a iubit-o enorm. Și-a deschis sufletul în cadrul podcastului “Altceva cu Adrian Artene”, ocazie cu care a povestit despre un mesaj pe care nu îl va uita toată viața, primit la un an distanță de când Georgeta Luchian a încetat din viață.

“Am primit un mesaj Dumnezeiesc la un moment dat, apropo de câți oameni, câți prieteni am, câți dușmani am… Și am primit un mesaj când s-a făcut un an de la moartea doamnei Tudor.

Am primit un mesaj extraordinar, de la o persoană necunoscută, un om căre spune: «Domnule Tudor Gheorghe, alinați-vă cât mai repede suferința, să ne-o puteți alina și pe a noastră».

Câtă nevoie au oamenii să le spui o vorbă bună, să-i liniștești…”, a povestit, cu lacrimi în ochi, maestrul Tudor Gheorghe.

Georgeta Luchian era actriță la Teatrul Național „Marin Sorescu”

Georgeta Luchian Tudor s-a născut la Brăila, în 6 septembrie 1934, a absolvit Institutul de Teatru în 1963, clasa profesor Ion Şahighian, asistenţi David Esrig şi Călin Florian.

A debutat la Naţionalul craiovean în rolul Fanchette, în spectacolul „Nunta lui Figaro” de Beaumarchais (1963). A fost distribuită în roluri feminine complexe: Maria Lothundiaz („Valetul de cupă” de H. de Balzac), Cenuşăreasa („Pantofiorul de aur” de E. Liţu), Ara („Arca Bunei Speranţe” de Ion D. Sîrbu), Clarice („Slugă la doi stăpâni” de Goldoni), Sanda Augustin („Amurgul acela violet” de Ion D. Sîrbu), Marion („Marion Delorme” de V. Hugo), Domnişoara Nastasia („Domnişoara Nastasia” de G. M. Zamfirescu), Nora („Nora” de H. Ibsen), Viorica („Micul infern” de Mircea Ştefănescu).

A jucat în spectacole regizate de cunoscuţi regizori: Georgeta Tomescu, Ion Maximilian, Valentina Balogh, Cătălina Buzoianu, Petre Sava-Băleanu, Călin Florian, Riszard Sobolewski, Cristian Hadji-Culea, Daniela Peleanu, Mircea Cornişteanu, Mihai Manolescu, Silviu Purcărete şi alţii.

În spectacolul „Micul infern” a jucat alături de soţul ei, artistul Tudor Gheorghe, cu care a fost împreună timp de 56 de ani. Cândva, Tudor Gheorghe declara: „Au fost ani frumoşi, petrecuţi lângă femeia care m-a îngrijit, m-a iubit şi mă susţine”.