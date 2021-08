Turiști cazați în condiții extrem de mizere într-un hotel din Neptun „Mirosea puternic a pipi. I-am spus recepționerei și s-a inflamat”

Condiții inadmisibile într-un hotel de trei stele din Neptun. O familie care obișnuia să meargă să se cazeze acolo a găsit în această vară condiții de nedescris.

Culmea, reacția celor din conducere a fost cu atât mai dezamăgitoare. Oamenii au povestit ce au pătimit pe un grup de Facebook.

„Dacă în urmă cu un an și respective doi am fost mulțumit de hotel Doina *** din stațiunea Neptun, în acest sezon, lucrurile stau total diferit. După ce m-am cazat și după ce am scos lucruri din bagaje, am constatat că în baie mirosea puternic a… PIPI! Am făcut poze la colacul de WC și m-am dus la receptive să explic situația și să arăt despre ce este vorba, dar recepționera s-a inflamat când i-am arătat poza… Atfel spus, a-3a oara a fost cu noroc: e ultima dată aici”, a scris femeia, pe un grup de vacanțe de pe Facebook.

Sursă foto: Facebook