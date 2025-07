Turiștii de pe litoralul românesc au fost martorii unui fenomen meteo neobișnuit. Ce s-a întâmplat la malul Mării Negre

Fenomen meteo neobișnuit la malul Mării Negre! Turiștii aflați pe litoralul românesc au rămas surprinși atunci când au văzut ce s-a întâmplat la primele ore la dimineții. Cel mai probabil, vremea a fost influențată de umezeala ridicată și diferențele de temperatură dintre apă și aer. Mai mult decât atât, pentru județul Constanța a fost emisă o avertizare cod galben de ceață și vizibilitate redusă.

Vineri dimineața, 25 iulie 2025, un fenomen meteo neobișnuit a avut loc pe litoralul românesc. Este a doua oară când turiștii luați prin surprindere. În urmă cu câteva zile, o altă situație stranie a fost raportată, și anume apa mării s-a răcit brusc și a ajuns la 13 grade Celsius de la 23-24 de grade.

Turiștii aflați pe litoralul românesc au fost martorii unui fenomen meteo destul de rar, având în vedere că ne aflăm în mijlocul verii. Mai exact, o ceață densă a învăluit mai multe stațiuni de la malul Mării Negre.

Încă de joi seara, 24 iulie 2025, Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis un cod galben de ceață și vizibilitate redusă, care a fost în vigoare până vineri, la ora 10:00. Specialiștii au informat că va fi „ceaţă ce determină vizibilitate redusă sub 200 de metri şi izolat sub 50 de metri”.

Au fost vizate mai multe zone din județul Constanța – Constanța, Năvodari, Ovidiu, Mihail Kogălniceanu, Eforie, Cumpăna, Valu lui Traian, Techirghiol, Tuzla, Lumina, Topraisar, 23 August, Agigea, Corbu, Limanu, Albeşti, Pecineaga, Istria, Săcele, Costinești, Mangalia, dar și din Tulcea – Jurilovca, Sulina, C.A. Rosetti, Sfântu Gheorghe.

Ceața densă a afectat și traficul rutier pe autostrada A2 București – Constanța, pe tronsonul kilometric 160 – 212, între localitatea Cernavodă și municipiul Constanța. Din fericire, până acum, nu au fost raportate accidente.

„Ceața reduce vizibilitatea în trafic sub 200 de metri, pe alocuri sub 100 de metri, pe autostrada A2 București – Constanța, pe tronsonul kilometric 160 – 212, între localitatea Cernavodă și municipiul Constanța, județul Constanța. Valorile de trafic sunt reduse, se circulă pe un carosabil uscat și nu sunt evenimente rutiere în desfășurare care să impună restricții de circulație. În aceleași condiții meteo-rutiere se circulă și pe mai multe artere rutiere din județele Constanța și Tulcea, vizibilitatea fiind redusă izolat chiar sub 50 de metri”, a transmis Centrul Infotrafic, vineri dimineața.