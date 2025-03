Tzancă nu mai e ”uragan”! Amenințat că îi vor fi tăiate gazele pentru neplata facturilor. Cum a reacționat

Tzancă Uraganu a dat de greu! Celebrul manelist a fost notificat că i se vor tăia gazele pentru neplata facturilor. Află, în articol, ce s-a întâmplat și cum a reacționat cântărețul.

Tzancă Uraganu nu a dat niciodată semne că ar duce lipsă de bani. De-a lungul timpului, artistul s-a lăudat de multe ori cu viața bună pe care o duce. Pe rețelele de socializare, cântărețul s-a afișat cu mașini de lux și haine de la branduri renumite. De asemenea, pleacă foarte des în vacanțe exclusiviste. Ei bine, de această dată, a ajuns să fie notificat pentru neplata facturilor la gaze. Reacția lui a fost una surprinzătoare.

Situația pare a fi una îngrijorătoare, însă Tzancă Uraganu nu s-a stresat atunci când a primit notificarea conform căreia îi vor fi tăiate gazele, dacă nu plătește facturile restante. Mai mult decât atât, artistul a făcut totul public.

Celebrul manelist a avut o atitudine relaxată și le-a spus oamenilor să râdă de el pentru situația în care a ajuns. De asemenea, cântărețul a precizat că astfel de probleme apar și la case mai mari.

„Hai să vadă toată lumea să râdă de mine. Am primit notificare că îmi întrerupe gazele dacă nu plătesc. Ați văzut fraților că se întâmplă și la case mai mari? Asta e. Mi-au zis că dacă nu plătesc gazele mi le întrerupe, așa am primit notificare. (…) până nu e în ultima fază nu își rezolvă problemele”, a spus Tzancă Uraganu în mediul online.

În urmă cu ceva timp, Tzancă Uraganu a mărturisit că nu este atât de bogat precum cred oamenii din jur și că nu a văzut niciodată sume mari de bani. Totuși, are câteva mii de euro pe care le-a pus bine la el în casă.

„Ca fiecare om care are în casa lui 3.000, 5.000, 200 de milioane, 10 000 de euro. Astea sunt sumele pe care le țin. La mine totul se învârte aici, pe card. Am carduri mai multe. Nu știu cum arată foarte muți bani cash. Eu totul am la vedere, numai prin firmă și lucrez numai așa. Foarte mulți bani ce credeți voi că dețin eu, nu am văzut niciodată în viața mea cum arată”, a povestit cântărețul.