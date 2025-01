Ultima dorință a mamei Anei Baniciu. Ce i-a cerut fiicei sale pe patul de spital, înainte să moară

Ana Baniciu și-a pierdut mama în urmă cu mai bine de doi ani, însă nu poate uita momentele grele prin care a trecut. Decesul femeii care i-a dat viață a fost cel mai greu pe care l-a trăit vreodată. Artista a fost alături de ea zi și noapte cât timp a stat internată în spital și a avut grijă să îi respecte dorințele. Recent, a povestit ce i-a cerut înainte să se stingă din viață.

Adina, mama Anei Baniciu, s-a stins din viață în primăvara anului 2022 din cauza unei boli grele. Femeia a stat timp de două luni în spital, însă medicii nu au mai putut face nimic pentru a o salva. În toată această perioadă, artista i-a fost alături.

Ana Baniciu a trecut prin cel mai greu moment al vieții sale atunci când și-a pierdut mama. Timp de două luni, artista nu s-a dezlipit din patul de spital. Mai mult decât atât, vedeta a mărturisit că a văzut cum starea mamei sale se deteriora de la o zi la alta.

De asemenea, cântăreața a dezvăluit și ce i0a cerut mama sa înainte să stingă din viață. Femeia nu era genul care să meargă la medici, astfel că a rugat-o pe Ana Baniciu să nu o chinuie și să nu insiste ca ea să se vindece, dacă organismul său nu mai poate lupta.

„Două luni am stat cu ea în spital constant. Maică-mea știa că are niște probleme, doar că era genul ăla de persoană care nu voia să meargă la doctor, ea zicea că atât cât este, este pentru ea.

A zis că să nu cumva să o chinui, să nu cumva să insist, dacă organismul numai vrea. Ăsta a fost și momentul în care eu am văzut cum funcționează organismul, am vorbit și cu medicii de acolo mult, stând zi și noapte acolo, am tot avut ocazia să am discuții cu ei.

În momentul în care un organism nu mai vrea să tragă, ei bine, nu mai au trage. Adică eu am văzut o seteriorare fizică de pe o zi pe alta. Într-o zi mergea, a doua zi n-a mai mers și tot așa se ducea în jos.”, a mărturisit Ana Baniciu în podcastul lui Jorge.