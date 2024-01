Ultima ipoteză lansată în cazul Florin Salam de Adriana Bahmuțeanu. Ce a descoperit fosta soție a lui Prigoană

Florin Salam este protagonistul unui scandal de proporții. Celebrul manelist este acuzat că ar fi agresat fizic o tânără într-o cameră de hotel. Artistul susține că este nevinovat și încearcă să demonstreze acest lucru, iar în apărare sa a sărit acum și Adriana Bahmuțeanu. Bruneta a făcut câteva declarații pe marginea subiectului și îi susține nevinovăția lui Florin Salam.

Anul nu a început prea bine pentru Florin Salam, care este prins într-un scandal mare. Acesta este acuzat că a agresat o tânără, însă povestea pare să fie greu de testat, iar acest lucru îl susține și Adriana Bahmuțeanu. Vedeta a făcut mai multe declarații în acest caz și a adus și câteva informații cheie. Ce a spus fosta soție a lui Silviu Prigoană?

În cadrul unei emisiuni de televiziune, Adriana Bahmuțeanu a vorbit despre nevinovăția lui Florin Salam și dosarul în care acesta este implicat. Bruneta susține varianta unei înscenări și crede că manelistul este nevinovat. Mai mult, prezentatoarea TV spune că acest lucru este dovedit și de faptul că Florin Salam este doar martor în dosar.

De asemenea, Adriana Bahmuțeanu subliniază că dacă povestea ar fi adevărată, totul este destul de ușor de verificat pe camerele de supraveghere ala hotelului.

La rândul lui, Florin Salam își susține nevinovăția și spune că aceia care au pus la cale această poveste își doresc doar să îl denigreze. S-au agățat de numele lui pentru a se ridica și pentru a-l stoarce de bani.

„Am venit să iau un botez aici. Am început să cânt, pentru că eu 2-3 ani de zile nu am cântat nicăieri, și cum am început să cânt au început ăștia să-mi facă chestii de astea, am dușmani, nu știu ce-or avea cu mine, eu n-am supărat pe cineva. Cu siguranță că așa e, vă dau cuvântul meu de om. Eu nu mă cert cu nimeni niciodată.

Nu o cunosc (n.r. pe femeia care l-a reclamat). Aici e o înscenare, dar nu a formulat-o bine. Aș ruga-o să-și vadă de treaba ei, să nu se ia după cineva care a vrut să-mi facă rău. Eu eram în acel hotel, dar au înscenat tot, au vrut să se ridice pe spatele meu sau să-mi ceară bani.

Dacă aveți nevoie de ceva, spuneți cât vreți, decât să faceți manevre de astea. Mi-e rușine de copiii mei, vă rog frumos să vă vedeți de treaba voastră, să pot să cânt. Vă supărați că am început să cânt? 20 de ani tot eu o să fiu șeful. Eu eram la hotel de vreo 2 zile, pentru că am și cântat în zonă acolo. Camera era luată de cei la care am cântat. Persoana asta care face asta nu ar vrea, dar o fi primit niște bani ceva”, a declarat Florin Salam.