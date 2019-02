Ultima oră. Tudor Niream a fost găsit mort

Descoperire macabră în lacul Vârșolț, iar cele mai negre previziuni ale unor părinți disperați s-au adeverit. Trupul unui băiat a fost zărit, plutind, de către o persoană care lucra la baraj. Acesta a sunat imediat la 112, iar la faţa locului s-au deplasat echipaje de la poliţie, pompieri şi ambulanţă.

Tudor Niream a dispărut de la casa bunicilor în urmă cu aproximativ două luni şi de atunci nimeni nu a mai ştiut nimic de el, chiar dacă au existat acţiuni complexe de căutare ale adolescentului.

Pompierii şimleuani au fost cei care au reuşit să extragă trupul copilului la suprafaţă, iar hainele cu care era îmbrăcat băiatul corespund cu cele purtate de Tudor în ziua în care a dispărut.

“La ora 13.13, poliţia a fost sunată de către o persoană care a spus că a văzut un cadavru în lacul Vîrşolţ. Este vorba despre un copil care era îmbrăcat cu hainele purtate de Tudor. Încă nu putem confirma faptul că este el. Corpul a fost transportat la morgă şi urmează să fie identificat, precum şi cauzele decesului”, informează sportulsălajean.ro.

Citește și: MESAJUL TULBURĂTOR AL TATĂLUI LUI TUDOR NIREAM, BĂIATUL DIN ZALĂU DISPĂRUT DE 2 LUNI: ”INIMA MEA EXCLUDE IPOTEZA CĂ…”

”A fost mai cald şi cadavrul lui a ieşit la suprafaţă”

Cadavrul băiatului dispărut de mai bine de două luni de zile a ieșit la suprafață, iar primarul din localitate a declarat că a anticipat o astfel de desfășurare a evenimentelor.

“Cadavrul a ieşit la suprafaţă şi a fost văzut de o persoană care lucrează acolo la baraj. Este vorba despre cadavrul lui Tudor. Trupul lui a fost transportat la Zalău pentru autopsie. A fost mai cald şi cadavrul lui a ieşit la suprafaţă. Eu am zis că acolo la baraj este, pentru că l-am căutat peste tot şi nu am reuşit să dăm de el. Chiar în urmă cu trei zile am fost cu poliţia la pivniţa unei Biserici Catolice din Recea să vedem dacă e acolo şi nu a fost, iar astăzi a fost găsit în lacul Vîrşolţ. Sută la sută este el”, a spus Breda Lajos, primarul comunei Vîrşolţ.

Citește și: IPOTEZĂ HALUCINANTĂ ÎN CAZUL DISPARIȚIEI LUI TUDOR NIREAM: ”DACĂ SPUN CĂ EȘTI OM E CHIAR PREA MULT!”