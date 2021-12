Flick a reușit încă o dată să provoace „isterie” cu una dintre poeziile sale! Proiectul celor de la Best Residence l-a inspirat pe „Domnul Rimă” și astfel au luat naștere versurile poeziei care s-a viralizat. CANCAN.RO are detalii exclusive despre noua compoziție!

Succesiunea de catrene gândită de Flick a ajuns imediat la inimile oamenilor, drept urmare, admiratorii acestuia au apreciat munca „Domnului Rimă”, iar apoi și-au îndreptat atenția și către munca realizată de arhitecții de la Best Residence. Un proiect care pune la dispoziție 65 de apartamente cu 1,2,3 și 4 camere , la numai 100 m distanță de Hotel Marriott și Palatul Parlamentului. Cele mai exigente preferințe în materie de imobiliare, finisaje și amenajări vor fi satisfăcute de designerii care fac parte din echipa Best Residence. Pe lângă toate acestea, un mare plus îl reprezintă priveliștea panoramică.

(CITEȘTE ȘI: ”DOMNU’ RIMĂ” A SORBIT-O DIN PRIVIRI PE DENISA. FLICK ȘI SOȚIA, ”SIROPOȘI” ȘI ÎN VIAȚA REALĂ!)

Flick a strâns un “sac” de like-uri În doar câteva minute, poezia compusă de „Domnul Rimă” a devenit virală, iar fanii s-au grăbit să lase comentarii în care-și manifestă interesul pentru apartamentele din proiectul @bestresidence

View this post on Instagram A post shared by Flick_DomnulRima (@flick_domnulrima)

„Așteptând Moșul cu reni

M-am dus azi spre Cotroceni

Ca să văd un șantier

Ce-nalță un bloc spre cer.

Lângă Marriott, la șosea,

12 etaje va avea,

Finisaje premium, frate

Cu bun gust și calitate.

Vrei la anu’ să te muți?!

Eu zic intră să te uiți!

Vizitează în acest sens

Proiectul @bestresidence”

(VEZI ȘI: CE ROL A AVUT MISS PLANET ÎN PLECAREA LUI FLICK DE LA RADIO ZU. CONFESIUNILE „DOMNULUI RIMĂ”)

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

Sursă foto: Instagram.com