Ultimele clipe din viața Alexandrei, povestite de medicul care a încercat să o salveze. Condițiile în care s-a petrecut tragedia de la Botoșani

Tânăra gravidă din Botoșani care a fost lăsată să moară în chinuri pe patul de spital a îndurerat o țară întreagă. Ultimul său mesaj „nu am aer” a devenit simbolul suferinței, iar mii de oameni au empatizat cu povestea ei. Recent, au apărut noi detalii despre cazul său. Medicul care a încercat să o readucă la viață pe Alexandra a făcut declarații halucinante despre ultimele momente din viața ei.

Alexandra Ivanov, tânăra de 26 de ani, a murit pe data de 18 august. Ea era însărcinată și mai avea încă trei copii mici.

Din datele oferite până în prezent, la 7:35 a fost dusă de urgență la terapie intensivă după ce ar fi suferit o hemoragie puternică nazal și bucal. Medicul de gardă era Cătălin Ilie Surdeanu care a intervenit din punct de vedere medical pentru a-i salva viața a făcut mărturisiri despre ultimele clipe de viață ale pacientei.

„În data de 18 august 2023, în jurul orei 7:35, pacienta a ajuns pe compartimentul ATI Maternitate. Am fost solicitat, am ajuns imediat la ea, am evaluat-o, am certificat stopul cardio-respirator, deci ea nu avea puls și nu respira”, a declarat Cătălin Ilie Surdeanu, medic Compartiment ATI, Secția Obstetrică-Ginecologie, potrivit botosaneanul.ro.

Alexandra nu mai avea puls. Astfel, medicii au început manevrele de resuscitare. Din pacate, pentru Alexandra nu s-a mai putut face nimic, deși medicul specialist susține că au existat numeroase situații în care pacienții au răspuns pozitiv acestor proceduri.

„S-au inițiat manevrele de resuscitare cardio-pulmonară specifice conform protocolului în cazul dânsei cu masaj cardiac extern și catecolamine intravenos, plus protejarea căii aeriene superioare pentru ventilație artificială. S-au continuat aproximativ 40 – 45 de minute manevrele timp în care, din păcate, nu s-a obținut întoarcerea la circulația spontană și după aproximativ 45 de minute a trebuit, din păcate, să certificăm decesul”, a mai explicat medicul.

Colega de salon a Alexandrei, mărturii cutremurătoare

Colega de salon a Alexandrei a oferit un interviu șocant, după tragedie. Aceasta a povestit că tânăra mămică a fost lăsată să sufere ore întregi fără ca nimeni să vadă ce se întâmplă cu ea. Deși femeia urla de durere și spunea că nu mai are aer, nici un cadru medical nu a venit să vadă ce se întâmplă.

După multe ore de agonie, colega Alexandrei a observat că aceasta a început să se învinețească, a chemat de urgență pe cineva, iar atunci au venit în salon mai multe asistente.

„Tot plângea că o doare. Spre dimineață a spus că nu are aer, simte că nu are aer. Când mi-am ridicat capul din pat, am văzut că era vânătă. Gura și nasul îi erau vinete.

Am chemat repede și a venit asistenta și ea tot spunea că nu are aer. Între timp i-a luat tensiunea, i-a pus aparatul de monitorizare și au mai venit 5-6 asistente la patul ei. Eu nu am văzut să fi venit vreun medic, nu a fost medic”, a declarat colega de salon a Alexandrei, potrivit antena3.ro.