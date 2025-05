Ultimele clipe din viața lui Sebastian Manole, adolescentul de 15 ani lovit mortal de prietenul său. Mama băiatului face dezvăluiri cutremurătoare: ”A vrut să se ridice din pat și...”

O ceartă adolescentină i-a adus sfârșitul lui Sebastian Manole, un tânăr de 15 ani din comuna Golăiești, județul Iași. Băiatul a fost lovit mortal de Mihai, prietenul său cu doi ani mai mare, student la teologie. După decesul fiului lor, părinții tânărului au facut un gest nobil. Mama și sora băiatului fac dezvăluiri cutremurătoare.

Este dramă într-o familie din comuna Golăiești, județul Iași. O ceartă între doi tineri s-a transformat într-o adevărată tragedie. Sebastian, un tânăr de 15 ani și Mihai (17 ani), student la teologie, erau prieteni din copilărie și visau să devină preoți. Între cei doi ar fi existat de ceva timp mai multe tensiuni, însă nimeni nu prevestea nenorocirea care urma să se întâmple. Totul a pornit pe o rețea de socializare.

Filmul tragediei în care Manole, un tânăr de 15 ani, a fost ucis de prietenul său. Amândoi lucrau la biserică

Conflictul dintre cei doi tineri a pornit pe o rețea de socializare, de la câteva haine și o bicicletă primite de pomană de Sebastian. Mihai, prietenul său, a început să îl șicaneze și să râdă de el. Ulterior, după aceste șicane, adolescenții s-au văzut la magazinul din sat, acolo unde totul degenerat într-o ceartă.

Din spusele martorilor, Răzvan, băiatul de 17 ani, a fost cel care s-a năpustit asupra lui Sebastian și l-a lovit cu pumnul în zona feței. Victima a mai rămas câteva clipe la magazin, după care a plecat acasă, acolo unde a început să se simtă rău. Starea lui s-a agravat rapid. Și-a pierdut conștința, iar la scurt timp a intrat în comă.

„A vrut să se scoale de pe pat de vreo două-trei ori şi atunci l-am luat de mână şi l-am luat uşor şi i-am spus ce are, de ce tot e în halul ăsta. Atunci şi-a pierdut cunoștința. A început să facă crize, să încordeze muşchii. A doua zi, ulterior, am auzit că el a fost lovit, bătut de băiatul cu care era prieten”, a spus mama victimei.

„Răzvan a început. I-a tras cu pumnul în zona feţei, după s-a dus pe bancă şi i-a mai tras câţiva pumni şi eu m-am aruncat peste Manole să-l apăr, l-am îndepărtat. Am mai stat după de vorbă cu Manole. Nu părea afectat. I-a spus înainte că: „ai să vezi tu cine-s eu!” După ce am aflat că a intrat în moarte cerebrală am avut un mic şoc. Am fost la el să-l văd şi când am fost să-l văd era rece… Nu mi-a venit să cred că cel de pe pat este el”, a spus martorul, pentru observatornews.