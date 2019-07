Ultimele clipe din viața româncei care a murit în vacanța din Halkidiki, împreună cu fiul ei: ”„Doamna și cu băiatul nu au mai reușit să iasă la timp”

Doi dintre românii care au scăpat cu viață în urma furtunii devastatoare din Halkidiki au povestit clipele de groază prin care au trecut.

Ana si Dan Munteanu sunt o familie care isi petrece vacantele de vara, in fiecare an, in Grecia. Ei au intrat in direct chiar de la terasa in care si-au pierdut viata cei doi romani, mama si fiu.

„Doamna si cu baiatul nu au mai reusit să iasa la timp. Ceilalti membri ai familiei s-au salvat. Pe noi, acest moment (furtuna, n.r.) ne-a prins acasa, avem o casuta de vacanta aici. Va pot spune ca momentele au fost groaznice. Totul s-a petrecut extrem de rapid. Nu am vazut niciodata in viata noastra asa ceva. Ingrozitoare au fost zgomotele: scrasnetele de metal, de copaci rupti, de tigle de pe case, strigatele vecinilor, geamurile sparte”, a declarat dan Munteanu pentru kanald.ro.

„Sunt inca sub imperiul fricii. Strangeam rufe, m-am trezit cu acel uscator de rufe luat de vant, aruncat peste capul meu. A fost cumplit. M-am speriat, am fugit in casa, am chemat copiii in casa. Am inchis geamurile, aveam senzata ca ploua in casa, ca se darama totul, ca zboara acoperisul”, a povestit și Ana Munteanu.

Tragedia s-a produs după ce acoperişul unui restaurant din Nea Plagia, din nordul Greciei, s-a prăbuşit în toiul unei furtuni de tip tornadă. Românca şi copilul de 8 ani au murit striviţi de un acoperiş spulberat de rafalele de vânt stârnite din senin și cu o violență extremă.

Furtuna cu peste 5000 de fulgere a durat 20 de minute, dar urmările au fost copleșitoare.

Un alt cetățean român a fost rănit, iar numărul deceselor se ridică deja la 6. Sunt și mai bine de 100 de răniți, cu vârste între 8 luni și 70 de ani.

Ministerul român de Externe avertizează că, până vineri, Salonicul este sub cod roșu de furtună și ploi torențiale!