Ultimele cuvinte ale lui Marius, tânărul de 30 de ani care a murit în explozia de la Călimănești. Ce i-a spus tatălui înainte de tragedie

Explozia devastatoare de la Călimănești l-a luat pe Marius de lângă familia sa. Din păcate, el nu a mai apucat să-și vadă copilul născut. Înainte de a fi una dintre victimele tragediei, a discutat cu tatăl său la telefon, acelea fiind ultimele sale cuvinte. Sfâșiat de durere, părintele a spus ce a vorbit cu fiul său, care avea doar 30 de ani.

Marius nici măcar nu trebuia să lucreze în seara în care s-a produs explozia. Un coleg îl rugase să facă schimb de tură, iar el a acceptat, neștiind că o decizie atât de simplă îi va fi fatală. Tânărul era muncitor pe șantier, angajat la una dintre firmele lui Dorel Umbrărescu.

Ce a spus Marius înainte de explozia de la Călimănești

Cu doar două săptămâni înainte, Marius îmbrăcase, mândru, costumul de ginere. A mers la altar cu cea cu care plănuia să-și petreacă tot restul vieții și care urma să-l facă tată. Părinții și rudele i-au fost alături atunci, cu lacrimi de fericire în ochi. Tot plângând, dar din cauza unei emoții complet opuse, apropiații povestesc despre cel care a pierit în explozia de la Călimănești, alături de alți trei colegi de muncă.

„Am stat puțin de vorbă cu el. A zis că ne auzim… Astea au fost ultimele cuvinte și nu ne-am mai auzit… L-am sunat și nu îi suna telefonul. Imediat am intrat în panică, am încercat pe toate căile… Confirmarea am primit-o când au venit polițiștii”, a spus tatăl său pentru Antena 3.

Potrivit destăinuirilor sale, tânărul de 30 de ani abia se angajase la firma lui Umbrărescu.

Tânărul muncitor este plâns de întreaga comunitate

Toată lumea care îl știa pe Marius a rămas fără cuvinte când s-a aflat că tânărul a pierit. Identificarea sa a fost extrem de dificilă, dat fiind faptul că o mare parte a corpului său a ars în explozie, dar după ce familia a verificat, speranțele s-au risipit. Acum nu a mai rămas decât amintirea lui și trupul care îi va fi condus pe ultimul drum.

„Este o mare tragedie pentru localitatea noastră, localitatea Cîrligele din Vrancea. O familie tânără… Acum două săptămâni și jumătate, pe 2 septembrie, când el împlinea 30 de ani, i-am cununat civil, iar acum suntem cu toții îndoliați și îndurerați pentru că Marius Chiriac a plecat dintre noi prea tânăr”, spune primarul localității.

