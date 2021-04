Ultimele informații despre starea de sănătate a lui Victor Socaciu, internat în stare gravă cu COVID-19. “Nu ne putem bucura pe deplin!”

Potrivit lui Andrei Păunescu, Victor Socaciu se află în stare stabilă și chiar într-un progres în ultimele zile, dar, pentru moment, pericolul nu a trecut. În continuare, artistul luptă pentru propria viață, după ce a fost diagnosticat cu COVID-19, la finalul săptămânii trecute.

Victor Socaciu a ajuns în stare gravă la spital, infectat cu COVID-19, după ce a organizat, la Breaza, un spectacol de folk. Virusul i-a afectat grav plămânii, iar artistul are nevoie de oxigen suplimentar pentru a putea respira. Din fericire, apar și vești bune de la apropiații celebrului cântăreț.

Invitat la un post de televiziune, Andrei Păunescu a dezvăluit că starea lui Victor Socaciu evoluează spre bine, dar că, pentru moment, doctorii îndeamnă la răbdare, lupta nefiind deloc ușoară având în vedere că artistul suferă și de diabet.

“Pot să vă spun că m-am văzut cu Victor pe 30 martie la Breaza, unde eu am stat câteva minute, el trei zile. A făcut un act eroic, la 30 de ani de la inaugurara acestui festival, iată cu prețul vieții chiar. El a făcut treaba asta în deplină securitate, dar virusul acesta… M-am văzut cu el atunci și Doame ajută că nu sunt mulți care au fost acolo cu probleme. Am vorbit chiar înainte cu o seară să se interneze și nu era bine. Am aflat de la soția sa că starea este absolut stabilă și chiar într-un progres în ultimele zile, dar până nu îl auzim și nu îl vedem acasă nu ne putem bucura pe deplin. Este vaccinat, din câte știu, și uite că niciodată nu poți avea garanția că ai scăpat”, a declarat Andrei Păunescu, potrivit Prima TV.

Și alte persoane, prezente la evenimentul organizat de Victor Socaciu, s-ar fi infectat cu COVID-19

Victor Socaciu a organizat, la Breaza, în perioada 29-31 martie, un spectacol de folk. “Festivalul a fost pregătit pentru postura de online, pentru că asta ne oferă vremurile”, declara artistul. Deși Festivalul “Om bun”, ajuns la cea de-a 30-a ediție, s-a desfășurat online, au existat totuși și spectatori. În aceste condiții, nu este exclus ca și alte persoane, prezente la eveniment, să fi contractat virusul.