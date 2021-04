Omul a stat o perioadă în Italia, unde a muncit, dar când s-a întors în România, la Cluj, nu i-a venit să creadă ochilor: vecinii îi furaseră gospodăria și o transformaseră în fermă.

Totul s-a petrecut în localitatea clujeană Filea de Jos, unde Vasile Popa, în vârstă de 55 de ani, a vrut să-și ajute vecinii, atunci când a plecat la muncă în străinătate. Le-a permis, pe ântreaga perioadă a șederii lui în Italia, să-i ocupe grădina şi să o folosească în scopuri agricole! Doar că la revenirea acasă avea să descopere că grădina lui fusese transformată în fermă! Iar căile de acces erau blocat și grajdul plin de animale. Mai mult, când a cerut socoteală pentru cele văzute, a fost luat la bătaie de vecinii cărora chiar el le făcuse un bine. (CITEȘTE ȘI: IMAGINI CA-N FILME! POLIȚIȘTI LOCALI, BĂTUȚI ÎN BÂRLAD. MOTIVUL SCANDALULUI ESTE IREAL: „MOR DE FOAME ȘI EI…”. VIDEO)

Uluitor! Vecinii unui clujean i-au furat gospodăria, cât timp acesta a fost plecat la muncă în Italia

A ajuns la I.M.L.Cluj, cu o crestătură vizibilă pe gât, dar și cu multe alte semne. „Am zis că ar fi păcat ca, pe toată durata şederii mele în Italia, să-mi las grădina, cu o suprafaţă de circa 75 de ari, să rămână necultivată şi să se sălbăticească, aşa că i-am încredinţat-o unui vecin, Marius, pe care-l consideram cumsecade. Desigur, cu obligativitatea s-o cultive, s-o îngrijească şi, aşa cum e normal, să-i culeagă roadele. Însă, anul trecut, am rămas interzis când am constatat că respectivii îşi păşteau animalele acolo, şi nu numai ale lor, ţinându-le în grajdul meu! Totodată, ridicaseră un gard şi făcuseră şi o portiţă, păzită de un câine rău, care-mi împiedica total accesul în grădina mea… Să nu mai zic de o mulţime de acareturi, depozitate acolo: tractor, butoaie pentru ţuică de prune, plug, un morman de pietriş. Practic, fusesem deposedat, samavolnic, de proprietate!”, a povestit clujeanul, pentru bzc.ro. (NU RATA: UN TÂNĂR DIN IAȘI A BĂTUT DOI POLIȚIȘTI, DUPĂ CE A TRAVERSAT NEREGULAMENTAR STRADA. CE A URMAT CÂND A INTERVENIT ÎN SCANDAL O AGENTĂ AFLATĂ ÎN TIMPUL LIBER)

Fusese lovit de omul căruia îi încredințase grădina, dar și de amici ai agresorului. „Şi, membrii acelei familii l-au crezut pe cuvânt şi, în consecinţă, m-au atacat şi m-au bătut bine! Iar eu am sunat de urgenţă la 112, astfel că după câteva minute şi-a făcut apariţia un echipaj de poliţie, direct de la Turda. Însă, culmea, agresorii s-au apucat să mă ameninţe şi faţă de poliţişti, fără să le pese de ei, dornici să mă bată din nou! Aşa că le-am făcut plângere penală, pentru loviri şi alte violenţe şi abuz de posesie”,a completat clujeanul.

„Acum sunt hotărât să-mi recuperez, culmea, propria grădină şi să-mi refac şi calea de acces la stradă! O voi, face, indiferent câţi bani şi energie o să consum în acest sens!”, a încheiat el.

