Umilință pentru Antena 1 și Pro TV! Kanal D a făcut anunțul oficial

Luni, 12 august, Kanal D a ajuns pe primul loc în topul televiziunilor din România, cu audiențe record pentru emisiunea ”Puterea Dragostei”!

Show-ul matrimonial “Puterea dragostei”, difuzat în intervalul orar 11:00 – 12:00, și “Stirile Kanal D”, de la ora 12:00, au poziționat stația TV Kanal D pe locul 1, în topul televiziunilor, pe toate targeturile monitorizate.

Emisiunea prezentata de Andreea Mantea, “Puterea dragostei”, a fost prima optiune a telespectatorilor, inregistrand 1,8% puncte de rating si 20,3% cota de piata, pe targetul Comercial, 1,9% puncte de rating 14,6% cota de piata, pe targetul All Urban, si un rating de 2,2% cu 14,1% cota de piata, pe targetul National.

385.000 de telespectatori din intreaga Romania au urmarit, in medie, in fiecare minut, prima parte a emisiunii “Puterea dragostei”. Minutul de aur a fost inregistrat la 11:58, cand 534.000 de fani urmareau, cu sufletul la gura, “Puterea dragostei”.

“Stirile Kanal D” de la ora 12:00, prezentate de Ilinca Obadescu, au preluat stafeta, mentinand Kanal D pe locul 1. In intervalul difuzarii programului informativ, 12:00 – 13:00, statia TV a acumulat un rating de 1,9% cu 20,2% cota de piata, pe targetul Comercial, 1,8% rating cu 11,9% cota de piata, pe targetul All Urban, si 2,6% puncte de rating cu o cota de piata de 14,7%, pe targetul National.

468.000 de telespectatori au urmarit Kanal D, in intervalul orar 12:00 – 13:00, in medie, in fiecare minut, “Stirile Kanal D”. Minutul de aur s-a inregistrat la ora 12:17, cand 552.000 de telespectatori urmareau buletinul informativ, editia de pranz.