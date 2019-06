Un afacerist din Craiova a plătit 10.000 € pentru o statuie cu propriul chip!

Şi-a făcut propria statuie și a amplasat-o în curte. Un om de afaceri din Craiova a plătit 10.000 de euro ca să aibă o statuie cu propriul chip, iar toţi oamenii care trec pe stradă întorc capul să vadă “minunea”. Afaceristul este tare mândru de statuie şi îşi invită prietenii să o vadă ori de câte ori îi invită pe la el. Piesa a fost realizată de sculptorul care a creat controversatul bust de la Târgu Jiu al regretatului regizor Sergiu Nicolaescu. CANCAN.RO, SITE-UL NR. 1 DIN ROMÂNIA, are toate detaliile poveștii inedite. (Poți câștiga 10.000$ în fiecare lună!)

Titu Tudosie are în Craiova două case de schimb valutar, dar şi o Casă de Ajutor Reciproc şi, foarte mulțumit de realizările sale, a considerat, în urmă cu ceva timp, că ar fi momentul să îşi facă o statuie. (VEZI ȘI: I-A ”CREAT” PE SMILEY, HALEP ŞI GIGI BECALI. A CÂŞTIGAT 10.000 € LA ”ROMÂNII AU TALENT”, DAR AZI… ”TRĂIESC DE PE O ZI PE ALTA!”)

Statuia are 2,2 metri

Bărbatul, în vârstă de aproape 70 de ani, a luat legătura cu sculptorul care a făcut controversatul bust a llui Sergiu Nicolaescu, de la Târgu Jiu. După o şedinţă foto realizată în câmp, i-a dat mână liberă artistului, iar acum are în curte o statuie de 2,2 metri, despre care spune că îi seamănă foarte bine. (Cel mai bine platit job din București)

Doi lei bonus

Mulţumit de suma primită, artistul i-a oferit, bonus, şi doi lei, pe care i-a aşezat în stânga şi în dreapta statuii care îl reprezintă pe omul de afaceri.

„După moartea mea, vreau să donez casa, iar în acest loc să fie deschisă o grădiniţă. Vreau ca statuia să rămână aici şi, de ce nu, acest loc să fie numit «Grădiniţa Titu». Imobilul se pretează la un loc pentru copii. Eu am doar o singură fată, care are absolut tot ce îşi doreşte“, a spus omul de afaceri.

De la statuie, la „mausoleu”

Craioveanul vrea să rămână cunoscut posterității, aşa că şi-a cumpărat şi un “mausoleu“ în cimitirul Ungureni, pentru care spune că a plătit 50.000 de euro. „A aparţinut unei familii de renume din Craiova. Mai în glumă, mai în serios, am zis că o să fac petreceri acolo. Este unic în Bănie şi am reuşit să îl reabilitez. Am vrut să pun şi acolo o statuie, însă mi-a venit ideea mult prea târziu. Deocamdată, voi lăsa lucrurile aşa“, a mai precizat bărbatul. (NU RATA, AICI: Un consultant financiar dă ponturi. Îi învaţă pe români cum să facă bani: ”E simplu! Trebuie doar să…”)

Bustul nu a fost bine primit, statuia da

Bustul lui Sergiu Nicolaescu din Târgu-Jiu a fost realizat din bronz de către sculptorul craiovean Rodion Gheorghiţă, acelaşi care a făcut şi statuia craioveanului Titu Tudosie. Bustul lui Nicolaescu nu ar seamăna, însă, potrivit cunoscătorilor, mai deloc cu regizorul care s-a stins din viaţă, motiv pentru care a şi fost dat jos.

„Statuia domnului Titu este una reuşită. Este înaltă şi îl pune în valoare. Dânsul este un om important de afaceri în Craiova, aşa că şi opera de artă este pe măsură”, a comentat un vecin al lui Titu Tudosie.

Statuia a fost realizată din fibră de sticlă şi patinată cu bronz. Omul de afaceri Titu Tudosie este renumit în Craiova pentru excursiile exotice pe care le face foarte des. (CITEŞTE ŞI: Povestea cutremurătoare a unui bogătaş din Lugoj. L-a visat pe Arsenie Boca, şi-a donat întreaga avere şi…)