Are un palmares invidiat de toţi sportivii, însă doar prin foarte multă muncă a reușit să ajungă la performanţa de a obține peste 350 de medalii. Este povestea lui Ionuţ Mitrică, un antrenor de karate din Craiova, pe care CANCAN.RO, SITE-UL NR. 1 DIN ROMÂNIA, v-o prezintă în exclusivitate. (VEZI ȘI: FABRICA DE CAMPIONI LA LUPTE)

La doar 18 ani avea deja peste 100 de medalii, câștigate în diferite concursuri. A început să practice acest sport acum 10 ani, pe când era doar un copil, dar iubea foarte mult artele marțiale.

Medaliile îi dau putere

“Zile grele, antrenamente grele, momente grele … Avem şi noi, cei mai puternici, momente în care cedăm poate pentru câteva clipe, secunde, minute, ore sau poate pentru câteva zile …Avem antrenamente în care nu ne iese nimic şi am lăsa baltă tot ce am făcut până acum, toată munca noastră de ani de zile în sălile de antrenament, avem competiţii în care nu putem să dăm tot din anumite motive, personale sau nu, dar lumea nu vede decât că ai pierdut, avem zile în care am vrea să rămânem singuri şi să vorbim cu noi înşine (…) (CITEȘTE AICI: POVESTEA ”SHAOLINULUI” DIN FETEŞTI CARE BATE CUIE CU CAPUL)

Dar când mă uit în colţul unde am medaliile şi câteva fotografii cu diferite momente uit de tot şi îmi dă putere să lupt mai departe pentru că visul meu e să fiu «campion»… român. Sunt dintr-o bucată, oltean rămân, sunt dintr-o bucată”, se descrie Ionuţ Mitrică. (NU RATA: Povestea lui e uluitoare. El e avocatul-samurai!)

A început din clasa I

Pentru el, sportul înseamnă sănătate, disciplină, educație, dezvoltarea psihicului și a fizicului. (CITEȘTE ȘI: AU LĂSAT BALETUL PENTRU UN SPORT AL BĂIEŢILOR. AM INTRAT ÎN VESTIARUL FOTBALISTELOR)

“Eram în clasa I. A venit, la vremea aceea, un antrenor în şcoală, care ne-a informat despre antrenamentele de karate pe care le susţinea. Deşi eram un copil, am fost încântat de acest sport şi am decis să merg la sală. De atunci nu am mai renunţat. Stilul pe care îl practic se numeşte shotokan şi mi se potriveşte foarte bine”, a povestit Ionuţ Mitrică pentru CANCAN.RO, SITE-UL NR. 1 DIN ROMÂNIA.

Are centura neagră din 2007

Acum a reuşit să strângă peste 350 de medalii. Pentru el toate sunt foarte importante, de la prima medalie până la ultima. Cea mai importantă este chiar ultima obținută, bronzul la Campionatul Mondial de anul acesta, care s-a ținut pentru prima dată în România, la București.

Sportivul a obţinut centura neagră în anul 2007. A participat până acum la sute de concursuri.

“Următoarele concursuri le voi avea în toamnă: Cupa României și Campionatul European”, mai spune Ionuț Mitrică, sperând ca, în urma competițiilor, colecția lui de medalii să se mărească. (VEZI ȘI: COMBINĂ FILOSOFIA CU ARTELE MARŢIALE ŞI ”PRODUCE” CAMPIONI)