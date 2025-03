Un băiețel i-a spus bonei sale că sub pat e un monstru. Când s-a uitat femeia, să cadă din picioare!

O dădacă a aflat pe pielea ei că, uneori, „monștrii” de sub pat nu sunt doar în imaginația copiilor. Într-o seară aparent obișnuită, femeia a avut parte de o întâmplare care a lăsat-o fără cuvinte, după ce unul dintre copiii pe care îi îngrijea a rugat-o să verifice dacă nu cumva sub patul lui se ascunde un monstru. Ce a urmat pare desprins dintr-un film de groază.

Totul s-a întâmplat în Kansas, SUA, într-o locuință din apropiere de Great Bend. Femeia, care avea grijă de mai mulți copii, a fost rugată de unul dintre micuți să se uite sub pat, pentru că „e sigur că acolo e un monstru”. Convinsă că nu e nimic în neregulă, a dat curs rugăminții pentru a-i liniști pe copii. Însă ceea ce a găsit sub pat a depășit orice așteptare.

Așa cum spuneam, dădaca a fost rugată de unul dintre micuți să verifice dacă sub patul lui se ascunde un monstru. Ei bine, în timp ce încerca să îi demonstreze copilului că nu există niciun „monstru”, dădaca a avut parte de o adevărată surpriză, desprinsă dintr-un scenariu de film de groază.

Mai exact, femeia a acceptat să se uit sub pat, pentru a îi face pe plac micuțului, însă s-a trezit față în față cu un bărbat adevărat, ce stătea ascuns sub pat. Speriată, dădaca a încercat să scoată intrusul din casă, iar o altercație a izbucnit între ei, în timpul căreia un copil a fost rănit. Bărbatul a reușit să fugă înainte de sosirea autorităților.

„Un copil s-a plâns că ar fi un monstru sub patul său. Când victima a încercat să-i arate copilului că nu era nimic sub pat, s-a trezit față în față cu un bărbat suspect care se ascundea acolo. A urmat o altercație cu bona și un copil a fost lovit. Suspectul a fugit de la locul faptei înainte de sosirea adjuncților”, au transmis autoritățile locale, potrivit The Guardian.