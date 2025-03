Ovidiu Ohanesian, unul dintre cei 3 români răpiți în Irak, face dezvăluiri cutremurătoare. Presimțirea pe care a avut-o înainte să ajungă în infern

Au trecut 20 de ani de la răpirea celor trei jurnaliști români în Irak, iar acum Ovidiu Ohanesian, unul dintre ei, face dezvăluiri tulburătoare despre toate lucrurile prin care a trecut. Mai mult, se pare că acesta a avut o presimțire neagră încă de cum a ajuns în Irak, iar la scurt timp a fost răpit. Ce l-a pus pe gânduri pe Ovidiu Ohanesian?

Pe 28 martie 2005, Ovidiu Ohanesian – reporter la România Liberă, Marie Jeanne Ion, reporter şi Sorin Mişcoci, cameraman, ambii de la Prima TV, erau atrași într-o capcană a morții. Răpiți la Bagdad, cu mitralierele la tâmplă, jurnaliștii au trăit 55 de zile de infern, într-un beci întunecat, în lanțuri, într-o teroare de nedescris. Acum, la 20 de ani de la aceste momente critice, Ovidiu Ohanesian face mărturisiri tulburătoare.

Așa cum spuneam, într-un interviu exclusiv, realizat de Oana Zvobodă, din seria „ALTCEVA CÂNDVA”, Ovidiu Ohanesian face dezvăluiri tulburătoare, după 20 de ani de la momentul care a cutremurat întreaga Românie. Acesta a descris pas cu pas tot ce s-a întâmplat și teroarea pe care a trăit-o.

Mai mult, jurnalistul a dezvăluit că imediat cum a ajuns în Irak a avut o presimțire neagră, multe lucruri i s-au părut suspecte, iar în cele din urmă, din păcate, toate presimțirile i s-au adeverit, iar vreme de 55 de zile a trăit într-un adevărat infern, până la eliberare.

„Ne-am cazat la un hotel, pentru că ulterior am aflat că au fost niște discuții între cei care au aranjat chestia asta și se discutase dacă să stăm la familia unuia dintre răpitori, la Munaf, sau în altă parte și au zis că decât să bată la ochi chestia asta, mai bine stăm la un hotel. Și am stat la un hotel câteva zile, ne-am plimbat prin… am fost pe la familii, în anumite cartiere, am stat de vorbă cu oameni, am văzut urmările războiului, a fost foarte interesant, să spun așa.

După care eu am avut o presimțire și am rămas cumva la hotel, iar ceilalți s-au dus până în bază americană, acolo unde au făcut un fel de reportaj la una din firmele care căpușeau armata americană, cum aveam noi să aflăm, aveam eu să aflu mult mai târziu. Global Business Group. Și au făcut acolo, nu știu ce au făcut, un fel de interviu, nu știu că n-am fost acolo, dar vă spun căpușeau pentru că șefii acestei firme care aveau headquarters la București ulterior au fost extrădați în Statele Unite, arestați, judecați și condamnați.

Pentru că dăduseră șpagă unor înalți ofițeri din armata americană pentru a obține niște contracte dubioase în unitățile de acolo din Irak. Și cam asta a fost, n-a fost vreo, știu eu, chestie… Ne-am tot ferit că mai săreau în aer mașini, mai erau atentate, mai erau chestii de-astea. Se mai întâmplau pe ici, pe acolo. Ne-am ferit de lucrurile astea, nu mai știu, 4-5 zile cât am stat acolo până s-a întâmplat răpirea asta, cum i-au spus ei”, a mărturisit Ovidiu Ohanesian.