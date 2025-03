Decizia luată de magistrați în cazul celor 4 invitați de la nunta din Băile Felix, care l-au scăpat pe mire din brațe și i-au fracturat coloana

Caz fără precedent în România! 4 nuntași nunți sunt obligați să plătească mirelui despăgubiri de 20.000 de euro după ce acesta a fost ținut pe brațe, aruncat în sus și scăpat în cap. Cazul mirelui rănit la propria nuntă a făcut înconjurul internetului.

Nunta cu pricina a avut loc în pe 17 septembrie 2021, într-o sală de evenimente din stațiunea Băile Felix. La vremea respectivă, cazul lui Liviu Mircea Filimon, mirele accidentat, a devenit cunoscut în toată țara.

Acesta este surprins într-o înregistrare video din timpul nunții, atunci când imediat după dansul mirilor, bărbatul este luat pe sus de patru prieteni și aruncat de două ori în sus, însă nu cum trebuia, în așa fel încât să nu-i fie pusă în pericol siguranța. La a doua aruncătură mirele nu a mai fost prins de cei patru nuntași și s-a izbit de podea. Liviu Filimon a fost rănit la coloană și dus la spital de urgență.

”Au venit să mă ia pe sus, dar nu m-au luat cum trebuie. M-au aruncat odată în sus, pe urmă când m-au aruncat a doua oară, m-au scăpat și am căzut pe spate. Am stat cam patru săptămâni în spital, în Germania, și după aceea am stat la pat două săptămâni, acasă, fără să mă pot ridica.

Au urmat două luni în care mi s-a permis să mă ridic din pat, dar nu mai mult de 10 minute. Abia după 7-8 luni de tratamente și recuperare am putut să reîncep lucrul. Dar și așa, din cauza durerilor pe care le am la spate, nu pot lucra mai mult de 4 ore pe zi”, a declarat Liviu pentru Bihorjust.ro.