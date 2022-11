Un bărbat a găsit un inel cu diamante în valoare de 40.000 de dolari. N-o să-ți vină să crezi ce a făcut imediat după

Un bărbat de 37 de ani a făcut o descoperire uimitoare și a luat o decizie la care nimeni nu s-ar fi așteptat. Cei care au auzit povestea acestuia au rămas profund impresionați, felicitându-l pentru inițiativa pe care a avut-o.

Joseph Cook este numele bărbatului din Florida care a atras atenția multor persoane în urmă cu puțin timp, după ce a anunțat că a găsit pe o plajă din St. Augustine un inel foarte valoros. La prima vedere părea un obiect destul de neînsemnat, însă, ulterior Joseph a aflat ce comoară ține în mână.

Ce a făcut bărbatul care a descoperit un inel valoros pe plajă

Totul a început în momentul în care Joseph Cook a luat decizia de a-și încerca noul aparat de detectat metale pe o plajă din Florida. Acesta a descoperit de-a lungul timpului mai multe obiecte valoroase, însă cel cu adevărat special a fost un inel cu diamante care valorează în jur de 40.000 de dolari.

„Nu se poate, omule! Nu se poate! Uită-te la asta! Jur pe Dumnezeu că e cel mai mare diamant pe care l-am găsit vreodată pe plajă. Când m-am dus la bijutieri, mi-au spus că valorează 40.000 de dolari. Nu mi-a venit să cred”, se arată în videoclipul postat de Joseph pe contul său oficial de YouTube.

După ce a sunat la câteva magazine de bijuterii din zonă, căutătorul de comori a ajuns să fie contactat telefonic la rândul său de o persoană care susținea că este proprietara de drept a inelului. La trei săptămâni după ce a făcut marea descoperire, Joseph a luat decizia de a se întâlni cu posesoarea de drept a inelului care a fost profund emoționată.

„Soția bărbatului a început să plângă în timp ce vorbeam cu ei. M-am simțit foarte bine, am returnat lucruri în valoare de 60.000 de dolari în acest an. Chiar nu am fost dezamăgit că a trebuit să-l returnez. Am un colier cu aproximativ 30 de inele pe el. Sper să le pot returna proprietarilor. Există o karma bună. De fiecare dată când returnez un obiect, găsesc ceva și mai bun”, a dezvăluit bărbatul.