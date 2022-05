Un bărbat deghizat în femeie a aruncat cu o prăjitură în celebra pictură Mona Lisa. Imaginile au devenit virale

Un bărbat deghizat în femeie a aruncat cu o prăjitură în celebra pictură Mona Lisa expusă în Muzeul Luvru din Paris. Imaginile cu incidentul au devenit virale pe rețelele sociale.

Un bărbat deghizat în femeie și care se afla într-un scaun cu rotile s-a ridicat brusc și a aruncat o prăjitură cu frișcă în celebra pictură. Din fericire aceasta era protejată de o sticlă, astfel tabloul nu s-a deteriorat.

Mai mulţi oameni prezenţi au surprins momentul şocant, iar imaginile au devenit imediat virale pe rețelele sociale.

„Mi se pare ireal, dar un bărbat îmbrăcat ca o bătrână s-a ridicat dintr-un scaun cu rotile și a încercat să spargă sticla de protecție a Giocondei. Apoi a aruncat cu tort pe geam și cu trandafiri în jurul lui înainte de a fi preluat de forțele de securitate”, a scris un utilizator Twitter.

Maybe this is just nuts to me💀but an man dressed as an old lady jumps out of a wheel chair and attempted to smash the bullet proof glass of the Mona Lisa. Then proceeds to smear cake on the glass, and throws roses everywhere all before being tackled by security. 😂??? pic.twitter.com/OFXdx9eWcM

— Lukeee🧃 (@lukeXC2002) May 29, 2022