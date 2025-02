Un barbat din Cluj a avut parte de socul vietii. Cand a primit factura la curent, sa cada din picioare!

Șoc și groază pentru un bărbat din Cluj Napoca după ce a văzut suma de plată de pe factura de la curent electric. Timp de două luni a primit facturile pe minus, însă factura pe această lună i-a făcut gaură în buget. Suma este ireală!

Un bărbat din Cluj a avut parte de șocul vieții lui când a văzut cât are de plătit pe ultima factură de la electricitate. După două luni în care facturile i-au venit pe minus, acesta s-a trezit că are de plătit o sumă uriașă pe luna februarie. Bărbatul a povestit totul pe o rețea de socializare.

În cadrul unei postări pe o rețea de socializare, bărbatul și-a spus oful și le-a cerut prietenilor virtuali sfaturi și păreri. Acesta a recunoscut că au mai avut loc regularizări – din cauză că nu transmite indexul lunar, însă niciodată suma de pe factură nu a fost atât de mare, mai exact: 2.100 de lei.

”Salutare! Mi-a venit o factură la Electrica de 2.100 RON. Nu am mai pățit așa ceva. Am mai avut regularizări (nu transmis indexul), dar chiar să ajungă la așa o sumă exorbitantă nu am mai pățit. În ultimele două luni veniseră facturile cu minus. A mai pățit cineva asta? E greșeală sau chiar trebuie să plătesc”, a scris clujeanul pe o rețea de socializare.