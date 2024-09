Un bărbat din S.U.A, condamnat pe nedrept pentru crimă, va primi 50 de milioane de dolari! A stat 10 ani în spatele gratiilor

Un bărbat din Statele Unite, condamnat pentru o crimă pe care nu a comis-o, a fost exonerat de pedeapsă și a primit o despăgubire uriașă pentru timpul petrecut pe nedrept în penitenciar.

Marcel Brown are 34 de ani acum și ar fi putut petrece restul vieții în închisoare pentru o faptă pe care nu a comis-o. Mai exact, în septembrie 2008, Brown a fost arestat pentru complicitate la crimă în cazul unui bărbat găsit decedat prin împușcare într-un parc din Chicago.

Zece ani mai târziu, după ce s-a luptat cu sistemul, a fost eliberat, însă a vrut cu orice preț să i se facă dreptate, relatează The New York Times.

„Eram doar un copil atunci când m-au aruncat fără regrete în închisoare. Timp de 33 de ore am fost interogat, fără sa am dreptul la un avocat, la somn sau hrană, doar pentru ca anchetatorii să smulgă o declarație sub presiune. În final, mi s-a făcut dreptate mie și familiei mele”, a declarat Brown.