O tânără din Vaslui a postat o fotografie șocantă cu un bărbat care ținea un câine de ceafă și îl ducea „la spânzurătoare”. Acesta a fost oprit pe drum de mai mulți tineri care l-au întrebat ce are de gând să-i facă animalului. Șocați de răspunsul primit, aceștia i-au luat câinele bărbatului.

Vasluianul le-a spus tinerilor că animalul îi mânca puii. Bărbatul intenționa să-l „pedepsească” pe cățel spânzurându-l. Tinerii i-au smuls câinele din mâini, iar povestea animăluțui, dar și a stăpânului violent a devenit virală. Câțelul are acum nevoie de casă.

„Nu are rost să descriu atitudinea violentă sau starea de ebrietate în care se afla”

„În această postare este vorba despre un animal și un biet cățel. Privind spre cei doi, nu știu încă pe care sa compătimesc mai mult; ființa „umană” care se presupune că este înzestrată cu rațiune, voință și SENTIMENT și totuși dezamăgește tot mai des expectanțele societății prin actele sale de cruzime împotriva a tot ceea ce consideră a fi inferior sau una din miile de necuvântătoare a căror soartă este decisă de stăpân sau, după caz, de cantitatea de alcool ce s-a consumat de către stăpân.

Cățelul, vizibil afectat de modul în care a fost transportat, era „pedepsit” că ar mânca pui, iar la întrebarea – unde va fi dus? – mi s-a răspuns sec, simplu și detașat: „la spânzurătoare”. Astfel, fiind de la sine înțeles, nu are rost să descriu atitudinea violentă sau starea de ebrietate în care respectivul se afla.

În ciuda faptului că nu pot interacționa verbal cu oamenii, ei o fac în modul lor, prin comportamentul loial; chiar dacă nu gândesc, ei au instinctul de a-și proteja stăpânul. Opriți sau, cel puțin, limitați orice acțiune de comportament agresiv asupra animalelor și nu promovați asta ca fiind normalitatea!!!!! CĂȚELUL A FOST LUAT IN ACEL MOMENT DIN MÂINILE LUI. A fost hrănit, dar are nevoie de o locuința!", a scris tânăra din Vaslui pe Facebook.