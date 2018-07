O femeie a fost abuzată de tatăl ei ani la rând și nu a spus nimic. În cele din urmă, tânăra și-a făcut curaj și a vorbit în sala de judecată despre terorile la care a fost supusă. John Murphy, in varsta de 61 de ani, este monstrul care si-a abuzat fiica, furandu-i acesteia inocenta si copilaria.

„Tata, mi-ai rapit toate drepturile. Mi-ai furat timpul, energia, intimitatea, demnitatea, copilaria, inocenta, adolescenta, dreptul la o viata normala si la libera exprimare„, i-a spus ea barbatului.

„Nu este zi in viata m ea in care sa nu imi amintesc abuzurile tale. M-ai ab uzat sexual, emotionat, fizic. Nu ma lasai niciodata in pace. Nu se termina niciodata, zi dupa zi, noapte dupa noapte„, a adaugat femeia, vizibil tulburata, chiar si la 18 ani dupa ce barbatul a fost incarcerat.

Povestea ingrozitoare a inceput pe cand Sophia avea doar 3 ani si a durat pana cand aceasta implinisea deja 16 ani. Barbatul a recunoscut ca si-a abuzat fiica intre anii 1988 si 2001 si se afla momentan in inchisoare, scrie wowbiz.ro.

Sophia ar fi putut sa ramana anonima, insa a ales sa faca publice terorile prin care a trecut pentru a le incuraja si pe alte victime sa mearga la politie sa isi denunte agresorii. „Nu esti o victima daca iti spui povestea, esti o supravietuitoare„, a transmis femeia, acum in varsta de 33 de ani.