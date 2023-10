Un cunoscut artist din România a suferit un AVC și s-a prăbușit în plină stradă! A ajuns la spital în comă!

Mugur Dumitriu, poet și pictor cunoscut în România, se află internat în spital. Bărbatul a suferit un AVC și s-a prăbușit în plină stradă. A fost dus la Spitalul Floreasca, unde medicii l-au operat de urgență și, în cele din urmă, au fost nevoiți să îl inducă în comă. După câteva zile, s-a trezit. Medicii sunt rezervați în fața stării de sănătate a bărbatului. Apropiații cunoscutului artist din România fac tot posibilul ca acesta să aibă o recuperare cât mai ușoară. Există și câteva conturi unde se pot face donații, pentru a oferi ajutor în această perioadă dificilă pe care o traversează.

Mugur Dumitriu este un cunoscut poet și pictor din țară, care oferă o parte din sufletul său publicului. În ultimele trei săptămâni, artistul român nu a mai fost activ în spațiul public, deoarece s-a confruntat cu mari probleme de sănătate. A suferit un AVC și s-a prăbușit pe pământ. Artistul a fost transportat de urgență la Spitalul Floreasca din Capitală, pentru ca viața să îi fie salvată. În prima noapte în spital, starea de sănătate a artistului se agravase, motiv pentru care medicii au decis imediat să îl opereze. Pentru că se afla în stare gravă, doctorii au fost nevoiți să îl inducă în comă.

Medicii l-au trezit din coma indusă după câteva zile

La câteva zile distanță, medicii de la Floreasca au decis să îl trezească pe artist din comă. Însă, nu au putut, pentru că nu putea să respire singur. La a patra încercare, s-a trezit. Medicii au fost nevoiți să îl țină sedat pe Mugur Dumitriu, iar aceștia sunt rezervați cu privire la starea de sănătate. În urma AVC-ului suferit, artistul Mugur Dumitriu a rămas paralizat pe partea stângă. În urmă cu o săptămână, medicii l-au scos de la ATI și acum se află într-un salon normal. Calea recuperării va fi lungă pentru artist, recent reîncepând să pronunțe câteva cuvinte.

Mugur Dumitriu, un cunoscut artist din România, a suferit un AVC

De astăzi, Mugur Dumitriu poate începe exercițiile fizice de recuperare, fiindu-i permis să lucreze cu un kinetoterapeut, la spital. Ulterior, poetul va ajunge într-un centru de recuperare. Pe lângă problema delicată pe care o înfruntă acum, pictorul a făcut și bronhopneumonie, potrivit mesajului transmis de unul dintre apropiații lui. Boala, însă, îl epuizează. Pentru că este o situație foarte delicată, apropiații lui Mugur Dumitriu au transmis un strigăt de ajutor.

„AJUTOR!

Dragii mei dragi, avem mare nevoie de ajutor!

După cum ați observat, Mugur Dumitriu, prietenul nostru drag, lipsește din online de aproape trei săptămâni. Lipsește pentru că e în spital.

Acum trei săptămâni, într-o după-amiază, s-a prăbușit la pământ!

A fost dus repede la Floreasca, unde diagnosticul a fost AVC.

În timpul nopții, starea i s-a agravat și complicat și a fost operat de urgență.

A fost așa de grav, încât i-au indus coma.

A stat niște zile în comă indusă, timp în care nimeni nu-i mai dădea șanse de revenire.

După câteva zile de comă indusă, au hotărât să-l trezească. N-au putut. Nu putea respira singur.

Într-un final, la a patra încercare, a reușit.

Încă niște zile a stat mai mult sedat, iar pronosticul medicilor același: rezervat.

Nu vorbea deloc și este paralizat pe partea stângă”, au transmis apropiații.

Recuperarea, un proces lung

Artistul are nevoie de ajutor, pentru a se repune pe picioare.

„Acum o săptămână și ceva, l-au scos de la ATI și l-au dus într-un salon normal.

Nu mai este sedat non-stop și chiar ne-au lăsat să-i ducem de mâncare.

Chiar a făcut câteva progrese, în sensul în care reușește să spună vreo trei cuvinte.

De azi, ni s-a permis să-i ducem și un kinetoterapeut, ca să înceapă ceva exerciții de recuperare, până când va fi transferabil, ca să-l putem muta într-o clinică de recuperare.

Ca să fie treaba treabă, a făcut și o bronhopneumonie care-l face să tușească până la epuizare.

Noi, prietenii lui, suntem zilnic la spital, dar, din punct de vedere financiar, suntem demult depășiți de situație, în condițiile în care abia acum urmează partea cea mai costisitoare: recuperarea”, se arată în mesajul în care apropiații doresc să îi ofere o șansă la supraviețuirii cunoscutului artist din România.

Strigăt de ajutor pentru artist: „Atât vrem: o șansă pentru Mugur!”

„De la kinetoterapeut, până la clinica de recuperare (când ni se va permite să-l mutăm), totul costă enorm, iar noi nu mai avem bani nici să trecem strada.

Vă rog mult, ajutați-ne să-l ajutăm.

Muguraș mai are multe poeme frumoase de scris, iar noi, multe poeme frumoase de citit.

Orice leuț e binevenit, mai ales că ne așteptăm ca procesul să fie de lungă durată!

Atât vrem: o șansă pentru Mugur!

Vă mulțumesc din suflet și vă voi ține la curent cu tot ce se întâmplă.

Vă pup și aveți mare grijă de sănătatea voastră!

E mai fragilă decât ați crede!

P.S. Orice share contează, orice lăicușor și orice comentariu fac postarea mai vizibilă și, în plus, suntem deschiși la orice idee care ne-ar putea ajuta să adunăm banii necesari următoarei perioade.

Vă pup și vă mulțumesc!

Vă las conturile mai jos:

Baran Mihaela

Cont lei: RO51INGB0000999905877417

Cont euro: RO61INGB0000999905877431

Codul SWIFT: INGBROBU

Revolut: 0764 153 157”, au transmis apropiații.

Este poet și pictor

Mugur Dumitriu, originar din Zimnicea și stabilit la București, are o pasiune aparte față de artă – este poet și pictor. Încă de la vârsta de 14 ani și-a descoperit pasiunea către arta scrierii, inițial începând cu acrostihuri (poezii în care literele inițiale ale versurilor formează un cuvânt, dacă sunt citite vertical), apoi s-a întreptat spre scrierea de poezii, ajungând un artist din România îndrăgit. De altfel, câteva dintre picturile sale pot fi vizualizate în galeria foto a articolului.

Sursă foto: Facebook Mugur Dumitriu