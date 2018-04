Un cuplu celebru de la Hollywood și-a spus adio după nouă ani de căsnicie!

O veste tristă a șocat în această dimineață. Un cuplu celebru de la Hollywood a decis să se despartă, după un mariaj de aproape nouă ani. Channing Tatum și Jenna Dewan au postat un mesaj pe rețelele de socializare, în care le împărtășește fanilor vestea.

„Hei lume! Deci … Avem ceva ce am vrea să împărtășim. În primul rând, este ciudat că trebuie să împărtășim acest lucru intim cu toată lumea, dar este o consecință a vieților pe care am ales să le avem, pentru care, de asemenea, suntem foarte recunoscători. Trăim într-un moment incredibil, dar este și un moment în care adevărul se poate distorsiona cu ușurință în „fapte alternative”.Vrem să împărtășim adevărul așa că știi că dacă nu l-ai citit aici, atunci e cu siguranță ficțiune. Am ales în mod voit să ne separăm. (…). Absolut nimic nu s-a schimbat cu privire la cât de mult ne iubim, dar iubirea este o aventură frumoasă care ne duce pe căi diferite pentru moment. Nu există secrete sau evenimente scandaloase la baza deciziei noastre – doar cei doi prieteni cei mai buni își dau seama că este timpul să aibă mai mult spațiu (…)”, au declarat Channing Tatum și Jenna Dewan Tatum.

Jenna Dewan și Channing Tatum s-au cunoscut în 2006. S-au căsătorit în 2009, iar fiica lor, Everly, s-a născut în 2013. Micuța, în vârstă de 4 ani, a avut prima apariție publică la sfârșitul săptămânii trecute. Jenna și Everly au fost prezente în sală pentru a-l susține pe Channing Tatum, care a urcat pe scenă pentru a acorda un premiu.