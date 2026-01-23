Un curier nepalez a fost agresat în Iași! Poliția a intervenit de urgență după ce un bărbat a încercat să îl calce cu mașina

Un nou incident grav s-a petrecut, de această dată, în Iași. Un curier nepalez a fost agresat de un șofer. Bărbatul recalcitrant chiar a încercat să îl lovească pe livrator cu mașina. Totul a fost filmat de un alt participant la trafic. Imaginile au ajuns și la oamenii legii, care l-au sancționat imediat pe șoferul recalcitrant.

Așa cum spuneam, un curier nepalez din Iași a trecut prin momente terifiante după ce un șofer l-a șicanat în trafic și a încercat să-l lovească cu mașina. Incidentul a fost surprins de camera unei mașini aflate în spatele celor doi.

Mai exact, potrivit imaginilor, șoferul și curierul nepalez se ceartau pe șosea, iar totul a escaladat rapid. La un moment dat, șoferul chiar încearcă să-l lovească cu mașina pe livrator, virând brusc în direcția acestuia.

Din fericire, curierul a reușit să evite impactul, intrând pe contrasens. Norocul a făcut că în acel moment nu circula nicio altă mașină din sens opus. După incident, șoferul a accelerat brusc și a părăsit locul.

Întreaga scenă a fost filmată de o mașină ce se afla în spatele celor doi, iar imaginile au ajuns și la oamenii legii. Polițiștii au luat măsuri împotriva bărbatului agresiv și l-au sancționat conform legii în vigoare. Șoferului i s-a suspendat dreptul de a conduce pe o perioadă de 30 de zile și riscă să fie cercetat pentru infracțiunea de tentativă de omor.

„Având în vedere imaginile video apărute în spațiul public referitoare la un comportament agresiv în trafic, Compartimentul de Relații Publice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Iași este abilitat să comunice următoarele: La data de 21 ianuarie a.c., polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Iași – Biroul Rutier s-au sesizat și efectuează verificări pentru stabilirea întregii situații de fapt, pentru identificarea persoanelor și luarea măsurilor legale ce se impun”, a transmis poliția din Iași.

Din păcate, acest incident nu a fost singular. În ultima perioadă, mai mulți livratori străini au fost agresați în România. În București, un curier a fost lovit cu pumnul în față în timp ce aștepta la trecerea de pietoni, iar altul a fost atacat cu un cablu după ce a fost șicanat în trafic. De asemenea, un alt livrator a fost bătut până a intrat în comă de un bărbat în Cluj-Napoca.