Acasă » Știri » Un curier nepalez a fost agresat în Iași! Poliția a intervenit de urgență după ce un bărbat a încercat să îl calce cu mașina

Un curier nepalez a fost agresat în Iași! Poliția a intervenit de urgență după ce un bărbat a încercat să îl calce cu mașina

De: Alina Drăgan 23/01/2026 | 08:08
Un curier nepalez a fost agresat în Iași! Poliția a intervenit de urgență după ce un bărbat a încercat să îl calce cu mașina

Un nou incident grav s-a petrecut, de această dată, în Iași. Un curier nepalez a fost agresat de un șofer. Bărbatul recalcitrant chiar a încercat să îl lovească pe livrator cu mașina. Totul a fost filmat de un alt participant la trafic. Imaginile au ajuns și la oamenii legii, care l-au sancționat imediat pe șoferul recalcitrant.

Un curier nepalez a fost agresat în plină stradă de un șofer din Iași. Bărbatul a virat volanul brusc spre el, în încercarea de a-l lovi cu mașina. Poliția a intervenit de urgență, după ce scenele au fost filmate de un alt șofer.

Un curier nepalez a fost agresat în Iași

Așa cum spuneam, un curier nepalez din Iași a trecut prin momente terifiante după ce un șofer l-a șicanat în trafic și a încercat să-l lovească cu mașina. Incidentul a fost surprins de camera unei mașini aflate în spatele celor doi.

Mai exact, potrivit imaginilor, șoferul și curierul nepalez se ceartau pe șosea, iar totul a escaladat rapid. La un moment dat, șoferul chiar încearcă să-l lovească cu mașina pe livrator, virând brusc în direcția acestuia.

Din fericire, curierul a reușit să evite impactul, intrând pe contrasens. Norocul a făcut că în acel moment nu circula nicio altă mașină din sens opus. După incident, șoferul a accelerat brusc și a părăsit locul.

Întreaga scenă a fost filmată de o mașină ce se afla în spatele celor doi, iar imaginile au ajuns și la oamenii legii. Polițiștii au luat măsuri împotriva bărbatului agresiv și l-au sancționat conform legii în vigoare. Șoferului i s-a suspendat dreptul de a conduce pe o perioadă de 30 de zile și riscă să fie cercetat pentru infracțiunea de tentativă de omor.

„Având în vedere imaginile video apărute în spațiul public referitoare la un comportament agresiv în trafic, Compartimentul de Relații Publice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Iași este abilitat să comunice următoarele: La data de 21 ianuarie a.c., polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Iași – Biroul Rutier s-au sesizat și efectuează verificări pentru stabilirea întregii situații de fapt, pentru identificarea persoanelor și luarea măsurilor legale ce se impun”, a transmis poliția din Iași.

Din păcate, acest incident nu a fost singular. În ultima perioadă, mai mulți livratori străini au fost agresați în România. În București, un curier a fost lovit cu pumnul în față în timp ce aștepta la trecerea de pietoni, iar altul a fost atacat cu un cablu după ce a fost șicanat în trafic. De asemenea, un alt livrator a fost bătut până a intrat în comă de un bărbat în Cluj-Napoca.

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Amendă de 3.000 de lei pentru cei care au asta în apartament. Ce riscă cei care nu respect legea
Știri
Amendă de 3.000 de lei pentru cei care au asta în apartament. Ce riscă cei care nu respect…
Averea uitată în sertar! Cât costă un carnet CEC, în 2026?
Știri
Averea uitată în sertar! Cât costă un carnet CEC, în 2026?
„Cumpără o casă în Europa cu 1 euro”: cinci minciuni despre călătorii pe care le vezi pe rețelele sociale
Mediafax
„Cumpără o casă în Europa cu 1 euro”: cinci minciuni despre călătorii pe...
Raketul care l-a torturat pe milionarul Dan Nicorescu a câștigat, în instanță, o celulă de lux. Basarabeanul are condiții la standardele UE
Gandul.ro
Raketul care l-a torturat pe milionarul Dan Nicorescu a câștigat, în instanță, o...
FOTO. Despărțirea anului. Milionarul a plecat din casa unde locuia cu soția influencer
Prosport.ro
FOTO. Despărțirea anului. Milionarul a plecat din casa unde locuia cu soția influencer
Înmormântarea cu alai a unui important lider interlop din Oradea. Sicriul și coroanele de flori, trase de cai
Adevarul
Înmormântarea cu alai a unui important lider interlop din Oradea. Sicriul și coroanele...
„Tăceţi din gură”. Apropiat al lui Donald Trump, răbufnire la adresa liderilor europeni pe tema Groenlandei: „M-am săturat”
Digi24
„Tăceţi din gură”. Apropiat al lui Donald Trump, răbufnire la adresa liderilor europeni...
Noul lux se numește deconectare: destinațiile turistice unde Wi-Fi-ul nu ajunge
Mediafax
Noul lux se numește deconectare: destinațiile turistice unde Wi-Fi-ul nu ajunge
Parteneri
Cum a slăbit Mara Bănică 15 kilograme în doar două luni: „Nu există înfometare”! La ce a renunțat complet când a ținut acest regim?
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum a slăbit Mara Bănică 15 kilograme în doar două luni: „Nu există înfometare”! La...
FOTO. Victoria e de o frumusețe rară, dar i se aduc acuzații dintre cele mai grave
Prosport.ro
FOTO. Victoria e de o frumusețe rară, dar i se aduc acuzații dintre cele mai...
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
4 zodii intră într-o nouă eră din 28 ianuarie. Urmează 13 ani de transformări profunde, se schimbă totul din temelii, încep o nouă viață
Click.ro
4 zodii intră într-o nouă eră din 28 ianuarie. Urmează 13 ani de transformări profunde,...
VIDEO Reacția lui George Simion după episodul tortului în forma Groenlandei, acoperit cu steagul Statelor Unite
Digi 24
VIDEO Reacția lui George Simion după episodul tortului în forma Groenlandei, acoperit cu steagul Statelor...
Primarul din Cenei, despre cazul băiatului ucis de 3 adolescenți: Părinţii sunt panicaţi, că cel de 13 ani e liber să meargă la școală
Digi24
Primarul din Cenei, despre cazul băiatului ucis de 3 adolescenți: Părinţii sunt panicaţi, că cel...
„Drumul Morții” DN2, pe lista schimbărilor după finalizarea A7. Ce se întâmplă cu E85?
Promotor.ro
„Drumul Morții” DN2, pe lista schimbărilor după finalizarea A7. Ce se întâmplă cu E85?
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Nu mai pot! Nevastă-mea vrea să facem dragoste în fiecare zi!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Nu mai pot! Nevastă-mea vrea să facem dragoste în fiecare zi!
VIDEO | Dronă rusească de 7,5 mil. $, distrusă de una de mii de dolari
go4it.ro
VIDEO | Dronă rusească de 7,5 mil. $, distrusă de una de mii de dolari
Furtună record de radiații solare! Cum este afectat Pământul?
Descopera.ro
Furtună record de radiații solare! Cum este afectat Pământul?
A fost anulat unul dintre cele mai așteptate jocuri ale anului!
Go4Games
A fost anulat unul dintre cele mai așteptate jocuri ale anului!
Raketul care l-a torturat pe milionarul Dan Nicorescu a câștigat, în instanță, o celulă de lux. Basarabeanul are condiții la standardele UE
Gandul.ro
Raketul care l-a torturat pe milionarul Dan Nicorescu a câștigat, în instanță, o celulă de...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Amendă de 3.000 de lei pentru cei care au asta în apartament. Ce riscă cei care nu respect legea
Amendă de 3.000 de lei pentru cei care au asta în apartament. Ce riscă cei care nu respect legea
Averea uitată în sertar! Cât costă un carnet CEC, în 2026?
Averea uitată în sertar! Cât costă un carnet CEC, în 2026?
Nick și Cătălina de la Power Couple au făcut anunțul despre divorț: ”Ne certam toată ziua”
Nick și Cătălina de la Power Couple au făcut anunțul despre divorț: ”Ne certam toată ziua”
Vortexul polar aduce un episod de iarnă extremă. Unul dintre cele mai dure episode de iarnă pentru ...
Vortexul polar aduce un episod de iarnă extremă. Unul dintre cele mai dure episode de iarnă pentru planetă
Nicușor Dan, anunț de ultim moment! România ar putea trimite soldați în zona arctică
Nicușor Dan, anunț de ultim moment! România ar putea trimite soldați în zona arctică
Portretul unei antreprenoare care joacă ofensiv în business, în timp ce soțul ei marchează pe teren
Portretul unei antreprenoare care joacă ofensiv în business, în timp ce soțul ei marchează pe teren
Vezi toate știrile
×