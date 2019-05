Un elev din Ploiești s-a dezbrăcat în clasă, apoi și-a agresat colegii, iar ceilalți părinți – șocați de cele întâmplate – vor să își retragă copiii. Copilul este elev în clasa I la școala Grigore Moisil din Ploiești.

Copilul are probleme comportamentale grave, susține directoarea, terorizându-i pe ceilalți elevi. Și asta nu e totul. Respectivul copil are un… comportament deviant, existând tentative de agresiune sexuală.

“Este adevărat că acest copil are probleme comportamentale grave, iar ceea ce susțin părinții este adevărat. Copilul este la noi în școală din luna februarie, când a fost transferat de la o altă structură. Și acolo a avut aceleași probleme. Am procedat la consilierea elevului, dar și a părintelui. Trebuie să știți că orice elev are dreptul la educație, iar noi, cadrele didactice, trebuie să-l ajutăm să se integreze, să-l aducem pe calea cea bună”, a declarat directoarea școlii.

”Din păcate, tatăl copilului nu înțelege…”

Au existat discuții cu părinții și este firesc ca acest copil să fie ajutat. Din păcate, se pare problema vine din cadrul familial.

”Am avut mai multe discuții cu părinții în acest sens, am stabilit că acest copil trebuie ajutat. Este adevărat că elevul nu și-a schimbat comportamentul. Din păcate, tatăl copilului nu înțelege că problema vine din cadrul familial. Dânsul îi atribuie vina învățătorului. Noi facem tot ce putem pentru elev, este arondat la circumscripția noastră, însă părintele trebuie să-i asigure un climat adecvat, să se preocupe de el și să-i arate afecțiunea părintească de care are nevoie. Plecarea lui din școală nu este o rezolvare. Noi trebuie să facem toate eforturile pentru a-l ajuta, pentru a-l integra astfel încât să beneficieze de educație“, a mai spus directoarea școlii, conform ziarulincomod.ro.