Cum au petrecut bucureștenii Revelionul. Oamenii au întâmpinat Anul Nou cu petreceri în aer liber sau în cluburi

De: Alina Drăgan 01/01/2026 | 15:08
Românii au întâmpinat noul an cu muzică, dans şi distracție. În stradă, dar şi în cluburi , oamenii au petrecut la maximum. Mii de oameni s-au adunat la concerte şi petreceri organizate în aer liber, unde au fost spectacole live şi focuri de artificii. Alţii au ales evenimente private. CANCAN.RO vă arată cum au petrecut bucureștenii noaptea dintre ani !

România a trecut pragul anului 2026. În ciuda temperaturilor scăzute, atmosfera a fost una de sărbătoare: cu muzică, dans şi urări pentru noul an. A fost distracție la maximum în București, la singurul Revelion în aer liber.

A fost o noapte a ținutelor strălucitoare a eleganței și a dansului. Pentru cei care au mers la petreceri, la restaurant orele s-au scurs printre șampanie farfurii, cu preparate de ținut minte și ritmuri alerte pe ringul de dans.

Piața Alba Iulia a devenit neîncăpătoare

A fost o experiență plină de distracție în București, la singura petrecere de Anul Nou în aer liber. Piața Alba Iulia din sectorul 3 s-a umplut până la refuz de petrecăreți, deși a fost ger în noaptea dintre ani. Meteorologii au prognozat cinci grade negative Celsius în Capitală, însă frigul intens nu i-a împiedicat pe oameni să iasă din case. Bucureștenii și turiștii s-au bucurat de un eveniment care a îmbinat muzica live cu elemente vizuale spectaculoase. Pe scena din Piața Alba Iulia au putut fi văzuți: AZUR – 20.00; 3 Sud Est – 21.00; Spitalul de Urgență – 22.00; Arsenium (ex O-Zone) – 23.00; IRIS – 23.50; 0.10.

Asiaticii s-au dezlănțuit pe Iris

De departe, cei mai fericiți au fost livratorii asiaticii, care s-au aprins pe muzica trupei Iris.

Livratorii asiaticii din țara noastră s-au distrat pe cinste, dansând și strigând în timp ce Cristi Minculescu, solistul trupei Iris, a susținut un recital. În public, nepalezii care lucrează în România au fost impresionați de muzica românească.

Centrul Vechi al Bucureștiului, magnet pentru străini și distracție fără margini

Distracție a fost și în Centrul Vechi, acolo unde oamenii au rezervat din timp locuri la cluburi pentru a petrece noaptea de Revelion. Cei care au prins locuri în localurile din zonă au avut parte și de meniuri speciale, dar și de un DJ care le-a mixat muzică toată noaptea. Au curs litri de șampanie, dar și shoturi pentru o noapte de neuitat. Fiecare petrecăreț avea o cupă de șampanie în mână, câteva artificii și au intrat cu zâmbetul pe buze în noul an. Au cântat, au sărit în sus pe ritmurile muzicale care răsunau în boxe și s-au bucurat când focurile de artificii au explodat pe cerul Capitalei.

Străini din toate colțurile lumii au venit în centrul vechi pentru a petrece de Revelion 2026 în aer liber, în capitala României.

„Suntem din Grecia, din Atena. Am venit aici pentru că am auzit lucruri frumoase despre România, despre petreceri şi despre oameni. Ne place foarte mult aici”, au susţinut două femei din Grecia.

„Mi-am dorit să merg în Bulgaria, dar, din cauza tensiunilor politice de acolo, am ales România”, a spus un sârb care a petrecut la Bucureşti.

