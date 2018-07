Un fermier din Arad a cerut împușcarea mistreților din cauza pestei porcine. Bărbatul a vorbit și cu Petre Daea

Directorul Combinatului Agroindustrial Curtici, Dimitrie Muscă, care a cerut împușcarea mistreților, deoarece răspândesc pesta porcină, a fost vizitat sâmbătă de ministrul Fifor. Fermierul susţine că l-a convins pe ministru să ridice problema pestei în CSAT. (Cele mai bune oferte laptopuri)

Dimitrie Muscă, directorul general al Combinatului Agroindustrial Curtici, din județul Arad, a fost vizitat, sâmbătă, de ministrul Apărării Naţionale, Mihai Fifor, după ce a declarat că singura soluție prin care se poate scăpa de pesta porcină africană este împușcarea mistreților.

”Am fost vizitat de domnul ministru Mihai Fifor. Am avut o discuție telefonică, mai întâi, și după ce s-a întors din Grecia, cu necazurile care au fost acolo, a venit și am avut o discuție la Curtici, dânsul fiind și senator de Arad. Am reușit să-i implementez ideea că problema care este la ora actuală cu pesta porcină africană trebuie obligatoriu discutată în CSAT, pentru că este problemă de interes național, problemă de strategie a zootehniei românești, este problemă de industrie a cărnii de porc, care se termină, dacă nu luăm toate măsurile, se termină foarte rapid. Ministrul Fifor a spus că discută cu premierul şi vor lua măsurile care se impun. Cere în CSAT să fie introdus acest subiect, sper să și reușească”, a declarat, corespondentului MEDIAFAX, Dimitrie Muscă.

Acesta susține că i-a înaintat, în 2016, o astfel de propunere și preşedintelui Klaus Iohannis.

„I-am cerut președintelui României în 2016, la târgul de la INDAGRA, și atunci i-am spus că vine porcul mistreț din Ucraina și ne transmite boala și dacă îl scăpăm în Delta Dunării suntem o țară terminată. Sigur că a zis că nu e treaba lui, că e problemă de nu știu care, până la urmă i-am demonstrat domnului președinte că este treabă de CSAT, de interes național. Că nu a murit un porc, nu au murit doi, au fost sacrificați vreo 65.000 de porci în Tulcea și în continuare pesta se întinde. După cele 470 de focare existente aseară, fiecare focar probabil că a mai infectat încă unul-două focare, plus mistreții pe care nu îi știi, te duci în pădure și vezi mistrețul care mai infectează câțiva când ei se adună", a mai declarat fermerul Muscă.

Acesta a precizat că sâmbătă a purtat discuții telefonice și cu ministrul Agriculturii, Petre Daea.