Un fost milionar din lumea fotbalului a ajuns la spital după un episod delirant. Fiica acestuia face mărturii exclusive. ”Este o viață de calvar”

Altădată era înconjurat de greii din lumea fotbalului, dar astăzi trăiește în sărăcie și este grav bolnav. Alexandru Rădulescu, supranumit ”Călăul de pe baltă”, după ce l-a împușcat mortal pe un tânăr, a fost diagnosticat cu o formă de demență. După un episod delirant recent, ex-președintele Asociației Fotbaliştilor Amatori și Nonamatori a ajuns la spital. El a fost internat două zile la Spitalul Județean din Târgoviște. Din cauza dificultății de a îngriji un om care suferă de demență, familia ar vrea să îl interneze într-un azil. În momentele de luciditate pe care le are, fostul milionar nici nu vrea să audă însă de așa ceva. CANCAN.RO are detalii despre cum trăiește astăzi fostul milionar.

Alexandru Rădulescu a fost mulți ani un nume important din lumea fotbalului. Era președintele Asociației Fotbaliştilor Amatori și Nonamatori (AFAN). Această funcție i-a facilitat o relație apropiată cu multe nume sonore din sportul rege.

Rădulescu era milionar în euro și trăia împreună cu cea de-a doua soție și copiii acesteia într-un duplex superb, de pe malul Lacului Snagov. Afaceristul și-a ruinat, practic, viața după ce, în anul 2006, a împușcat mortal un tânăr absolvent al Seminarului Teologic, în vârstă de 29 de ani.

Costin Rădulescu venise să facă o baie în Lacul Doi, din satul Bunget, comuna Văcărești, administrat de Alexandru Rădulescu. Era împreună cu soția sa și niște prieteni. Fiul adoptiv al lui Alexandru Rădulescu a încercat să-i alunge pe tineri și de aici a izbucnit un conflict care s-a încheiat tragic. Deoarece tinerii au refuzat să plece, Bogdan Caba s-a dus după întăriri. S-a întors alături de tatăl său adoptiv, care, într-un moment de furie, l-a împușcat pe Costin Rădulescu. Pentru crima pe care a comis-o, Alexandru Rădulescu, supranumit ”Călăul de pe baltă”, a stat 11 ani după gratii, fiind eliberat condiționat în decembrie 2017.

Când a ieșit din închisoare, Alexandru Rădulescu, acum în vârstă de 72 de ani, a realizat că a rămas fără avere. El și-a trecut toate bunurile pe numele celei de-a doua soții, iar aceasta a divorțat de el. Fiica lui Rădulescu spune că femeia i-a luat tatălui său absolut tot.

Fără bani și grav bolnav, Rădulescu s-a retras la țară, în comuna dâmbovițeană Dragodana și stă în casa în care a crescut. Ambii săi părinți s-au stins din viață, iar casa, în care milionarul nu a investit nimic pe vremea când era înstărit, a ajuns în paragină.

Fostul șef al AFAN este acum îngrijit de una din fiicele sale din prima căsnicie. Deși nu a avut o relație apropiată cu fetele sale și le-a neglijat odată ce și-a întemeiat o nouă familie, acestea i-au întins o mână de ajutor.

Viața alături de Alexandru Rădulescu nu este, însă, deloc ușoară. Bărbatul este imobilizat la pat după ce, din cauza diabetului, i s-a amputat un picior, dar mai are și alte boli care l-au pus la pământ.

Cea mai grea dintre toate este, însă, o formă de demență, care se accentuează de la o zi la alta. În zilele în care afecțiunea de care suferă îl rupe de realitate, acesta vrea să plece la București, să-și administreze afacerile pe care crede că încă le mai are. Boala îl face să creadă că fiica sa, care îl îngrijește, îl ține prizonier și își varsă furia asupra ei.

După un episod delirant recent, Alexandru Rădulescu a ajuns la spital. Acum aproximativ trei săptămâni, a fost internat pentru investigații la Spitalul Județean din Târgoviște. Rădulescu a fost externat după două zile. În momentele în care fostul milionar cade pradă halucinațiilor, situația devine una extrem de încordată și greu de gestionat.

Familia bărbatului s-a gândit că într-un azil de bătrâni acesta ar putea beneficia de un ajutor de specialitate. În momentele de luciditate, Alexandru Rădulescu refuză, însă, cu încăpățânare să meargă într-o instituție de acest gen.

Nu mă mai înțeleg cu el, nu mai vrea să stea aici, vrea să plece la București. Zice că îl țin cu forța. Are un soi de demență, dar nici nu știu ce demență este asta, pentru că ne cunoaște, știe când s-a născut, dacă îl întrebi, cunoaște toți vecinii, tot satul, doar că a rămas în trecut, nu acceptă prezentul. Nu acceptă că nu mai are nimic și nu are unde să se ducă. Pune presiune pe mine și spune că îl țin eu forțat. L-am dus la spital, pentru că era mai neliniștit. A fost mai agitat decât de obicei, au fost câteva zile la rând în care îmi zicea mereu că vrea să plece, că el are casă la București și oamenii lui acolo”, a spus, pentru CANCAN.RO, fiica fostului șef al AFAN, Laura Rădulescu.

Alexandru Rădulescu a devenit o povară pentru cei apropiați, iar fiica lui se simte de multe ori depășită de situație.

Îl am în grijă de cinci ani. Uneori, nu fac față. Mă agit cu el și am și eu problemele mele de sănătate. El nu acceptă realitatea și le face rău și celor din jur. Eu mă duc să îi dau să mănânce și el vrea să plece. Are impresia că ne îmbrăcăm cu hainele lui. Are în continuare o duritate, pe care a avut-o mereu. Este o viață de calvar pentru cei care îl îngrijesc. Este un om dificil, eu nu am crescut cu el. Noi eram foarte mici când a plecat și a considerat mereu că familia lui este cea de la București, alături de care a stat 20 și ceva de ani”, ne-a mai spus Laura Rădulescu.