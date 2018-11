Un român a devenit erou, la Milano, după ce s-a bătut cu hoții: ”M-au lovit peste tot, cu picioare, pumni, cu ranga în față, mi-au înfipt o șurubelniță în spate!”

Un român a devenit erou, la Milano, după ce s-a bătut cu doi hoți care veniseră să fure, informează gazetaromanească.com. Bărbatul în vârstă de 50 de ani era angajat ca paznic la intrarea unui bloc din Milano, iar momentele dificile prin care a trecut i-au atras admirația locuitorilor. El a fost elogiat în presa locală pentru curajul de care a dat dovadă. (Angajeaza-te si castiga 10.000$ lunar!)

Bărbatul lucrează de 8 ani în acel imobil și spune că vrea să dea tot ce poate, de fiecare dată. Îl doare faptul că românii nu sunt priviți cu ochi buni în Italia, considerând că nu contează naționalitatea atunci când este vorba despre caracter.

Paznicul imobilului din via Valtorta 38, în zona Turro, s-a trezit miercuri după amiază, cu doi hoți în față. Fără să se gândească de două ori, a încercat să-i blocheze și a fost atacat. Încăierarea cu hoții a durat “timp de cel puțin zece minute”, explică bărbatul și s-a terminat pe stradă. Unii trecători au chemat poliția care a arestat unul dintre criminali: un chilian de 30 de ani, cu antecedente. A scăpat complicele.

Românul are dureri, o vânătaie la ochiul meu drept, fracturi parțiale la nas și trei coaste. O rană și alte hematoame la spate și la picioare.

Curajul bărbatului trebuie scos, neapărat în evidență. Din fericire, el a reușit să țină piept agresorilor, iar trecătorii au chemat poliția.

"Era cam ora 15:30, stăteam la masă când am auzit un zgomot care venea de la ușă la capătul coridorului de la parter. M-am uitat afară și am văzut un bărbat: era bine îmbrăcat, parfumat, cu ochelari. "Căutați pe cineva?", l-am întrebat el. – "Luca, la etajul al treilea", răspunse el. Dar nu e niciun Luca la etajul al treilea. În acel moment m-a atacat. M-am apărat. El a chemat întăriri și a coborât complicele de la etajele superioare. M-au lovit peste tot, cu picioare, pumni, cu ranga în față, mi-au înfipt o șurubelniță în spate. Au încercat să scape, dar stăteam pe ei,până am ajuns pe stradă și acolo am atras atenția strigând "hoții", după ce am ajuns pe pământ din cauza unei lovituri", a povestit bărbatul.

