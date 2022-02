Un român care s-a întors recent din Anglia, dezamăgit de ceea ce a găsit aici. Bărbatul va părăsi definitiv țara în care s-a născut: ”România e cea mai bună țară pentru cheltuit bani”

Bărbatul care a vrut să mai ofere încă o șansă țării în care s-a născut a spus că a cheltuit atât de mulți bani, în doar câteva luni, încât se va întoarce înapoi în Mara Britanie. Acolo unde a trăit doar 5 ani.

Octavian Herța și-a petrecut ultimii cinci ani în Anglia. Acolo bărbatul a muncit și a trăit o viață mult mai bună. Se pare că prețurile din România sunt mult mai exagerate decât în Mara Britanie.

În urmă cu câteva luni, bărbatul a ales să dea o șansă țării în care s-a născut, să se întoarcă în România și să investească o parte din banii munciți într-o afacere pe care voia să o deschidă în Râmnicu Vâlcea. Dar se pare că acesta a cheltuit o căruță de bani, în aproximativ un an de la întoarcerea sa în țară.

Octavian Herța, despre România: ”E nenorocire”

Așa că el a decis că va pleca definitiv din România deoarece consideră că prețurile gazelor, energiei electrice și a alimentelor de aici sunt exagerate. Se va întoarce în Anglia, după ce și-a cheltuit aproape toți banii munciți în afară.

”România e cea mai bună țară pentru cheltuit bani. Zici că-i sugativă, jur, cum pui piciorul aici, cum încep să-ți zboare firfireii din buzunare. E nenorocire. Cred că țara asta, când era mică, voia să se facă Dubai atunci când va fi mare. Cu oricâți bani ai veni de dincolo, aici constați că ești sărac”, scrie românul pe pagina sa de Facebook.

Octavian Herța: ”Am decis că n-are rost să ne nenorocim aici”

Octavian mai spune că a vrut să înceapă o afacere în România, însă şi acest lucru s-a dovedit extrem de greu de realizat chiar şi într-un oraş mic de provincie.

”Și atunci, am decis că n-are rost să ne nenorocim aici. Prostia are și ea limitele ei. Mă uit în jurul meu: facturi de 1.500-2.000 de lei la gaze, de 800-1.000 lei la curent, motorina la peste 7 lei/litru, mâncarea din ce în ce mai scumpă (se vorbește deja despre dublarea sau chiar triplarea prețurilor în lunile care urmează, pe fondul exploziei prețurilor la energie, dar și a altor factori), corupție, instabilitate economică. Discut cu amici, care s-au întors ca și mine, acum un an sau doi, crezând că vor găsi o viață mai bună iar acum se gândesc să se întoarcă de unde au venit. Cumva, toți credem că ne va fi mai bine acasă. Nu știu, poate că unora le e, chestia asta ține mult și de contextul personal. Pentru noi, însă, dar și pentru mulți alții, România nu mai e acasă.

(…) Știu însă un lucru: pentru mine, aventura întoarcerii acasă se va termina curând. Nu-mi pare rău că i-am dat o șansă. Dacă n-aș fi făcut-o, probabil aș fi regretat toată viața. Dar destul e destul. Vă las pe voi, cei care încă mai credeți în „visul românesc”, să continuați povestea. Mie mi-a ajuns. Nu mai pot”, a mai scris românul pe rețeaua de socializare.

