Ce a păţit şoferul acestui BMW cu numere de Brăila la Londra! E alertă printre români

Revoltat că el plătește asigurare pentru mașina lui, iar alți conaționali aflați pe teritoriul Londrei nu o fac, un român s-a gândit să-i dea în gât pe toți, ca să le fie ridicate autoturismele.

Un român rezident în Londra a publicat pe un grup de Facebook o fotografie cu un autoturism înregistrat în Brăila, ridicat de autoritățile britanice, și un mesaj în care sugerează că el ar fi autorul „denunțului” în urma căruia s-a desfășurat acțiunea, relatează ziarulromanesc.ro.

”Poliția din uk a declarat ca oricine are cunoștințe cum ca un rezident in uk circulă cu o mașină înscrisă in altă țară sa sune la politie si sa anunțe ca să se ia măsuri in cel mai scurt timp, adica sa i se confiște mașina. Eu unu o sa raportez/sun de fiecare dată cand vad pe aici un român cu cazanul lui înscris pe România ☀️☀️☀️ Pai eu sunt mai fraier sa plătesc asigurare si toate cele aici si tu vii cu cazanul tau din România unde cu 100 de euro plătești asigurare si alte cele?”, a scris acesta pe grupul de Facebook „Români în Londra – UK”.